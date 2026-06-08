Prvi su stigli u stan nakon ubojstva Mihaele, a iskazi im se razlikuju. Smažil je za obojicu imao pitanje

Marko Smažil koji je službenim policijskim pištoljem u svom stanu ubio Mihaelu Berak, a potom službi 112 javio da se djevojka sama upucala u sudnici se ponovno suočio s djelatnicima Hitne pomoći koji su došli na intervenciju.

"Ja sam osobno pitao je li živa, mrtva, gdje je meni optuženik rekao onako smirenim tonom – Da. Ne. Ne znam", posvjedočio je vozač Hitne pomoći Luka Novaković.

Prizor u stanu bio je šokantan.

"Vidjeli smo tijelo pokojne Mihaele kako sjedi na kauču, to je bila velika količina krvi koja se slijevala i bila već zgrušana, bila je na licu, bilo je i po vratu", dodao je Novaković, prisječajući se kobne noći.

Liječnik je provjerio vitalne parametre i konstatirao smrt, a svjedok kaže da su Smažila pitali što se dogodilo. On je, prema njihovim riječima, rekao da je bio u kupaonici i da je samo čuo hitac.

Razlikuju se iskazi svjedoka

Smažilovo ponašanje bilo je čudno, tvrdi Novaković.

"Tamo gdje su ljudski životi u pitanju, obično nas ljudi vuku, pomozite, mi moramo uzeti opremu, požuruju nas, gospodin ništa od toga nije pokazivao", tvrdi vozač Hitne pomoći.

Obrana je uložila primjedbu s obrazloženjem da svjedok nije mjerodavan ocjenjivati psihofizičko stanje optuženika, a pitanje je imao i Marko Smažil.

"Rekli ste da sam Vas ja odveo do stana", na što je Novaković odgovorio potvrdno.

U ekipi Hitne pomoći bio je i medicinski tehničar koji je svjedočio drugačije od svog kolege i opisao kako je Smažil bio uznemiren.

"Optuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, držao se za glavu, znači uznemiren je bio", tvrdi medicinski tehničar Tomislav Ujević.

Svjedok je rekao i da su Smažila pitali je li bilo svađe, a da je on to negirao i ovako opisao događaj.

Suđenje se nastavlja u rujnu

"Da je pokazivao taj pištolj, odložio ga je sa strane, otišao je nešto na WC, tada je čuo pucanj, kad se vratio imao je što vidjeti", dodao je Ujević.

Ujević je kazao da ne može procjenjivati Smažilovo psihofizičko stanje nego samo iznijeti svoj dojam onoga što je vidio.

"Zgrčen je bio onako, evo sada čujem da plače. Lice, mimika je bila takva da je bio zgrčen, da je bio u nekom grču, vidi se da nije mu svejedno", tvrdi medicinski tehničar.

Optuženi je imao pitanje i za ovog svjedoka.

"Kada sam vam otvorio vrata zgrade jeste li me Vi ili netko od Vaših kolega išta pitali, ili smo automatski krenuli gore prema tom stanu", zanimalo je Smažila.

Ujević je rekao: "Krenuli smo, da, gore, sad gdje smo mi pitali Vas što se točno dogodilo, da li u hodu, ili u stanu, ne sjećam se".

Sudsko vijeće ispitat će i liječnika Hitne pomoći, a nastavak suđenja zakazan je za 4. rujna.