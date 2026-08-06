Split zatvara vrata Karepovca, Šuta upozorio na veliki problem: 'Imali su dovoljno vremena'

Od petka devet gradova i općina sa šireg splitskog područja više neće moći odvoziti komunalni otpad na odlagalište Karepovac. Većina još nema alternativno rješenje, zbog čega građani strahuju od gomilanja otpada usred turističke sezone.

O odgovornosti za nastalu situaciju, mogućim sudskim sporovima i budućnosti Karepovca razgovarali smo sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Od petka Karepovac više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Tko, prema vašem mišljenju, snosi najveću odgovornost za situaciju u kojoj ste se našli?

Ovo je jedan veliki problem. Svi gradonačelnici i načelnici bili su svjesni kompletne dinamike i pregovora, ali očito nisu obavijestili svoje građane. Održali smo niz sastanaka, lijepo ih zamolili i mislim da je riječ o kolektivnoj odgovornosti svih gradova i općina u smislu primarne selekcije. Svaki grad morao je odvojiti 50 posto otpada.

Konkretno, očekuje se da Splitsko-dalmatinska županija žurno okonča natječaj koji je sada u fazi odabira. Ponude su otvorene i svi zajedno moramo učiniti sve da Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici što prije bude stavljen u funkciju.

Očekujete li sudske sporove i jeste li na njih spremni? Čuli smo što je rekao načelnik Općine Tučepi. Što mu odgovarate?

Mislim da je neozbiljno 2015. godinu dovoditi u kontekst 2026. Imali su dovoljno vremena i mogli su doći do 90 posto razdvajanja otpada.

Što se tiče sudskih sporova, kapaciteta više nema. Ja predstavljam građane Grada Splita i imam odgovornost prema svim građanima. Moramo biti svjesni da kapaciteta više nema i da ostali gradovi i općine moraju poduzeti sve mjere. Oni koji prigovaraju neka se radije uhvate posla jer su imali dovoljno vremena.

Kažete da je Karepovac praktički pri kraju kapaciteta. Koliko još realno može primati otpad iz Splita prije nego što i grad ostane bez prostora za odlaganje?

Intenzivno radimo na povećanju stope razdvajanja otpada i cilj je doći do približno 50 posto. Sada smo na 29 ili 30 posto i mislim da je važno apelirati na građane.

I ovom prilikom apeliram da se otpad što više razdvaja jer je njegovo odlaganje praktički postalo „skup sport“ i itekako utječe na cijenu cjelokupne komunalne usluge.

Možete li jamčiti da u Splitu neće biti problema s odvozom otpada? S druge strane, slijedi li povećanje cijena usluga?

Uvjeren sam da ćemo riješiti sve što se tiče zbrinjavanja otpada. Promptno odgovaramo na sve. Žao mi je što određeni rade bilo kakav bunt, ali svatko mora voditi računa o svojem području.

Mi postupamo na isti način i uvjeren sam da Grad Split ni u jednom trenutku neće doći u neugodnu situaciju.

Koji je plan B za Split s obzirom na to da se otvaranje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici očekuje tek 2028. godine?

Već sam rekao da mi je cilj povećati stopu razdvajanja otpada i smanjiti količinu koja se odlaže. To je mogućnost da eventualno dobijemo nešto vremena.

Cijelo vrijeme komuniciramo s javnošću i nastavit ćemo to činiti. Svi ćete biti pravodobno obaviješteni. Sve potrebne radnje i mjere poduzete su i to se itekako vidi. Aktivna komunikacija je u tijeku i uvjeren sam da ćemo postići rezultate.

Ranije ste najavljivali povećanje odvajanja otpada u Splitu. Koliko bi veća stopa recikliranja produljila životni vijek Karepovca i jesu li građani učinili dovoljno?

Nisu učinili dovoljno. Već smo odavno trebali biti na 50 posto, a te su stope itekako niže i mislim da u to treba uložiti više truda.

Imamo općine koje gravitiraju odlagalištu Karepovac i još su danas na osam do deset posto razdvajanja otpada. To je pogubno i loše. Svi se moraju uhvatiti ukoštac s razdvajanjem otpada, to je glavna poruka.

Problem otpada neće se riješiti samo otvaranjem Lećevice. Zamišljeno je da se u Lećevicu odvozi 50 posto otpada koji nije odvojen, odnosno miješani komunalni otpad. Gradovi i općine imaju ciljeve koje moraju zadovoljiti.