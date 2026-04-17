PROJEKT LEĆEVICA /

Projekt kasni, ali cijene komunalnih usluga će rasti! Najavljuju se i strože kontrole

Odlagalište Karepovac u Splitu nastavit će s radom sve do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, koje se očekuje 2028. Iako je njegovo zatvaranje bilo planirano ranije, zbog kašnjenja projekta Lećevice, Grad je prisiljen produžiti njegov vijek. 

Iz komunalne tvrtke poručuju kako je ključno smanjiti količine miješanog otpada, a najavljuju i strože mjere poput kontrole odvajanja i mogućih penalizacija za građane koji ne poštuju pravila. Iz Grada Splita upozoravaju da bi moglo doći i do poskupljenja usluge odvoza smeća.

A zašto se poskupljenje komunalne usluge neće moći izbjeći, pogledajte u videu.

 

 

17.4.2026.
17:11
Rade Županović
KarepovacOdlagališteLećevicaCentar Za Gospodarenje OtpadomKomunalne UslugeCijene
