Mještani nakon pada aviona: 'Pilot danas može slaviti rođendan, drugi puta se rodio'

U letu je otkazao motor manjeg zrakoplova pa ga je pilot prinudno spustio na polje pri čemu je došlo do prevrtanja zrakoplova, a pilot je završio u bolnici. Bio je to uobičajen let od Vinkovaca prema Zagrebu, no nakon desetak minuta otkazao je motor letjelice pa je pilot prinudno morao prizemljiti zrakoplov na polje kod mjesta Ivankovo.

"Strašno, strašno, svašta, samo neka bude dobro, hvala Bogu da je preživio", kaže Ružica iz Ivankova.

"I da su se što kaže snašli, spustili na čistinu gdje nije nitko nastradao", kaže Ivuša.

"Imao je sreću, što drugo, to stotinu, tisuću slučajeva, jedan da tako prođe, imao je sreću", kaže Mato. A uz sreću i znanje, iskustvo i prisebnost pa je po proceduri za izvan-aerodromsko slijetanje prizemljio Ibis GS 700 na polje pri čemu su kotači letjelice propali u rahlu zemlju što je trenutačno zaustavilo zrakoplov koji se pri tome prevrnuo na leđa.

Ima teške ozljede, ali nema potrebe za operacijom

"Policijska uprava vukovarsko srijemska jutros je zaprimila dojavu da je na području Ivankova došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova, na mjesto događaja smo uputili žurne službe, policijski službenici su s drugim službama locirali i pronašli zrakoplov.“ kaže Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko srijemske. Pilot Zrakoplovnog kluba Vrabac Vinkovci koji je u zrakoplovu bio sam pri slijetanju i prevrtanju se ozlijedio i prevezen je u Opću županijsku bolnicu Vinkovci.

"Nakon obrade utvrdili smo da kod njega imaju teške tjelesne ozlijede, frakture kostiju, ali bez potrebe za nekakvim operativnim zahvatom, tako da će biti na konzervativnom liječenju, trenutno je njegovo stanje stabilno, on je van životne opasnosti, dobro se osjeća i zadovoljan je", kaže Krunoslav Šporčić, ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci.

Ibis GS 700 zrakoplov je namijenjen za sportsko letenje, obuku i putovanja. Postiže brzinu od 190 kilometara na sat, a što se točno dogodilo na ovom letu utvrdit će očevid.

'Danas može slaviti rođendan'

"Policija će u suradnji s drugim službama provesti očevidne radnje kako bi utvrdili sve okolnosti tog događaja", kaže Dragoslav Živković. Mještani Ivankova poručuju da je u svemu što se dogodilo ipak najvažnija okolnost što je pilot zrakoplova preživio nesreću.

"Samo da je ostao živ i da je sve prošlo dobro", kaže Ružica.

"Danas može slaviti rođendan - da se drugi puta rodio", kaže Mato.

Pridonijelo je tome i što je ovaj zrakoplov čvrst i lagan, pogodan za polijetanja i slijetanja na kraćim stazama. Preokrenut na leđa ove je srne na njihovoj poljskoj stazi iznenadio pa su se skokovima i trkom velikom brzinom udaljile s mjesta nesreće.