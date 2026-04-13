Orbanov jastreb utihnuo, a njegov vojni avion napustio zemlju: 'Uništava dokumente'

Nakon povijesnih izbora u Mađarskoj i pobjede Petera Magyara koji postaje novi mađarski premijer, nekoliko političara poražene stranke Fidesz Viktora Orbana već je komentiralo dvotrećinsku pobjedu Magyarove stranke Tisza na svojim profilima na društvenim mrežama.

Ipak, dvije dvije vodeće osobe poražene stranke nisu: ministar graditeljstva i prometa János Lázár i ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó.

"U sljedećih 60 dana kampanju će voditi tri osobe: ja, János Lázár i Péter Szijjártó. Ići ćemo s ovim triom", rekao je Viktor Orban početkom veljače.

Nestao s društvenih mreža

Doista, ministar graditeljstva poticao je ljude da glasaju nekoliko puta tijekom dana, ali njegova posljednja objava bila je tek dijeljenje Orbánove objave od prije nekoliko sati, u kojoj se također kaže da je svaki glas važan.

Međutim, dok je Lázár stajao iza Orbána čekajući rezultate Fidesza, Péter Szijjártó nije viđen u prijenosu. Ministar vanjskih poslova i trgovine, inače vrlo aktivan na društvenim mrežama, objavio je na Facebooku samo tri sata prije zatvaranja glasačke kutije da je "ovo odluka koja se ne može poništiti sutra! Ne možemo sada sjediti skrštenih ruku, ne možemo ostati kod kuće, (...) moramo djelovati sada".

Od tada, nije reagirao na događaje, iako je Viktor Orbán brzo priznao poraz te iste večeri čestitao svom protivniku.

Zanimljivo je međutim da je Peter Magyar nakon izborne pobjede i tijekom svoje konferencije za medije upozorio da Szijjártó u ovim trenutcima "uništava dokumente vezane za sankcije Rusiji".

Njegov vojni zrakoplov napustio Mađarsku

Inače, Péter Szijjártó našao se nedavno usred skandala kada je priznao da razgovara s ruskim kolegama, kao i kolegama drugih zemalja, tijekom europskih sastanaka, nazivajući tu praksu diplomacijom.

Njegovih oštrih izjava nisu bile pošteđene ni Ukrajina - kojoj je Mađarska stopirala paket europske pomoći u iznosu od 90 milijardi eura, ali ni Hrvatska, vezano uz dopremanje nesankcionirane ruske nafte Jadranskim naftovodom.

Zanimljivo je i da su u ponedjeljak u zoru dva vojna zrakoplova napustila mađarski zračni prostor i odletjela u Afriku - jedan je novi vojni transportni zrakoplov brazilske proizvodnje, dok je drugi vojni zrakoplov često koristio upravo ministar Péter Szijjártó.

Falcon, registracijske oznake 607, poletio je rano ujutro s aerodroma Kecskemét i pojavio se uz obalu Egipta u Africi, odakle je nastavio let prema Crvenom moru. Zrakoplov je bio i na Bliskom istoku prošli tjedan, 6. i 7. travnja, kada je napravio međuslijetanje u Omanu, javlja mađarski medij 24.hu.

Vojni transportni zrakoplov KC-390 Millennium, koji su mađarske oružane snage nabavile prošle godine, također je napravio brzu noćnu turneju po Africi.

Embraer KC-390 poletio je za Tripoli ubrzo nakon ponoći i vratio se u mađarsku bazu ujutro.

Međunarodna vojna vježba

Što se tiče putovanja transportnog zrakoplova, Mađarske obrambene snage napisale su Telexu da će između 11. travnja i 3. svibnja ove godine Obala Bjelokosti i Libija biti domaćini međunarodne vježbe specijalnih operacija Flintlock 26, u kojoj će sudjelovati i određene snage Mađarskih obrambenih snaga.

Flintlock je opisan kao najveća afrička multinacionalna vježba specijalnih operacija, koja se održava u drugoj zemlji svake godine od 2005., ovisno o trenutnoj sigurnosnoj situaciji i logističkim mogućnostima.

"Trenutačno stabilnost regije Sahel predstavlja glavni izazov za NATO, zbog čega se geografski fokus vježbe tijekom godina postupno pomiče na zapadnu Afriku", napisali su.

