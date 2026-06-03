Nećete vjerovati koliko zarađuju suci na Svjetskom prvenstvu! Iznosi su u stotinama tisuća eura...

Svjetsko prvenstvo nije samo najveća pozornica za igrače i reprezentacije, jednako važnu ulogu imaju i suci, čiji je posao odgovoran, zahtjevan i dobro plaćen.

Iako FIFA još nije objavila službene naknade za SP 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, dostupni podaci iz Katara 2022. daju jasnu sliku o razinama zarade na turniru najviše razine.

Glavni suci imali su zajamčenu naknadu od 70.000 američkih dolara (oko 64.500 eura) samo za sudjelovanje na prvenstvu. Pomoćni suci dobivali su 25.000 dolara (oko 23.000 eura) fiksno.

Uz osnovnu naknadu, sudac je zarađivao po utakmici. U grupnoj fazi glavni sudac primao je 3.000 dolara (oko 2.750 eura), dok je u nokaut fazi i finalu ta svota rasla na 10.000 dolara (oko 9.200 eura). Pomoćnici i četvrti suci u skupinama su dobivali 2.500 dolara, a u završnici 5.000 dolara po utakmici.

VAR suci također su imali zasebne honorare: 3.000 dolara u grupnoj fazi te 5.000 dolara u eliminacijama i finalu.

U praksi, ukupna zarada mogla je biti vrlo visoka. Sudac koji bi sudio veći broj utakmica, uključujući i završnicu turnira, mogao je dosegnuti i oko 300.000 dolara (približno 276.000 eura). Pomoćni i četvrti suci kretali su se oko 150.000 dolara, dok su VAR suci mogli zaraditi i do 175.000 dolara tijekom turnira.

Koliko će FIFA podići te iznose za 2026. zasad nije poznato...