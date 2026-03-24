Mađarski ministar priznao: 'Razgovaram s Lavrovom, ovo možda zvuči grubo ali...'

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó potvrdio je da redovito kontaktira ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova tijekom privatnih sastanaka EU-a, javlja Euronews.

Ovo dolazi nakon što je Budimpešta tijekom vikenda u medijskim izvješćima optužena za prosljeđivanje informacija o povjerljivim razgovorima čelnika EU-a Moskvi i navodnoj rutinskoj komunikaciji tijekom pauza na sastancima u Bruxellesu.

Tvrdnje su to koje je mađarski ministar Szijjártó opisao kao "lažne vijesti".

Međutim, Washington Post je tijekom vikenda izvijestio da je Szijjártó redovito bio u kontaktu s Lavrovom tijekom sastanaka u Bruxellesu, komunicirajući s njim za vrijeme pauza.

Eksplozivne tvrdnje

U ponedjeljak je Europska komisija pozvala Mađarsku da pojasni stvar, opisujući izvješća kao "zabrinjavajuća".

Szijjártó je, govoreći na predizbornom skupu u Keszthelyju u Mađarskoj u ponedjeljak navečer, potvrdio pozive, tvrdeći da odluke EU o energetici, automobilskoj industriji i sigurnosti izravno utječu na odnose Mađarske s partnerima izvan bloka.

"Da, o tim se pitanjima mora razgovarati s našim partnerima izvan Europske unije. Razgovaram ne samo s ruskim ministrom vanjskih poslova, već i s našim američkim, turskim, izraelskim, srpskim i drugima prije i poslije sastanaka Vijeća Europske unije“, rekao je Szijjártó.

"Ono što kažem možda zvuči grubo, ali diplomacija se odnosi na razgovor s čelnicima drugih zemalja“, dodao je.

Ove tvrdnje i optužbe su eksplozivne. Države članice EU-a vezane su načelom iskrene suradnje, a sadržaj takvih sastanaka smatra se povjerljivim.

Čak 16 puta posjetio Moskvu od početka invazije

Otkrića dolaze u trenutku kada rastu političke napetosti uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Stranka Fidesz premijera Viktora Orbána suočava se s jakim izazovom od strane stranke Tisza čelnika oporbe Pétera Magyara, koja trenutno vodi u anketama.

Orbánova vlada jedna je od rijetkih u Europi koja održava redovite veze s Kremljom, uz to što nastavlja uvoziti velike količine fosilnih goriva iz Rusije, unatoč pritisku EU-a da smanji energetsku ovisnost o Moskvi.

Szijjártó je posjetio Moskvu 16 puta otkako je Rusija pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. Njegovo posljednje putovanje dogodilo se 4. ožujka, kada se u Kremlju sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tajni dokumenti cure u Kremlj

Nisu Mađari jedini pod povećalom zbog ovakve prakse. Politico piše da pristup povjerljivim dokumentima EU-a od strane Rusiji naklonjene stranke Alternativa za Njemačku (AfD) izaziva zabrinutost da se osjetljive rasprave izlažu Moskvi, izjavila su tri diplomata EU i četiri njemačka zastupnika.

Njemački zastupnici - uključujući i one iz krajnje desne stranke AfD - imaju pristup bazi podataka koja sadrži tisuće dokumenata EU-a, koji uključuju povjerljive bilješke sa sastanaka veleposlanika na kojima diplomati bloka razmjenjuju stavove svojih zemalja o geopolitičkim pitanjima poput planova za financiranje Ukrajine zamrznutom ruskom imovinom.

"Problem je što imamo stranku, AfD, za koju postoje opravdane sumnje da informacije cure u Kinu ili Rusiju“, rekao je zastupnik Zelenih Anton Hofreiter, predsjednik odbora za europske poslove Bundestaga.

Strah od manje lojalnih zemalja

Zemlje EU već se sastaju u manjim skupinama zbog zabrinutosti da "manje lojalne" zemlje odaju osjetljive informacije Putinovoj vladi, rekao je dužnosnik europske vlade.

"Poduzimamo sve vrste mjera opreza u Bruxellesu kako bismo zaštitili osjetljive sastanke i informacije“, rekao je jedan visoki diplomat EU-a. Ali pristup koji zastupnici AfD-a imaju povjerljivim materijalima "ostavlja ogromnu, Putinovu rupu u našim sigurnosnim mjerama.“

"Svi smo oprezni u vezi s dijeljenjem osjetljivih informacija u formatu s 27 država članica EU“, rekao je drugi diplomat. "Bilo zbog Orbána ili zbog njemačkog sustava... ne dijelimo slobodno sve informacije kao što biste to učinili među svojim najbližim suradnicima u okruženju s 27 država članica za stolom. To je mađarski faktor i to je faktor AfD-a."

AfD: 'Ne komentiramo neutemeljene optužbe'

"Veleposlanik ne može jamčiti da bilo kakve osjetljive stvari koje kaže u Coreperu [formatu veleposlanika EU-a] neće ići izravno Rusima ili Kini“, nastavio je diplomat.

Diplomati s kojima je POLITICO razgovarao rekli su da nisu bili svjesni da su te zabrinutosti izražene u bilo kojem službenom svojstvu - "više na otvorenim skupovima", rekao je isti diplomat, dodajući da se puno priča o zabrinutostima na marginama sastanaka, posebno među zemljama na sjeverozapadu Europe.

AfD poriče da prosljeđuje informacije iz sustava Rusiji ili Kini. "Ne komentiramo neutemeljene optužbe", rekao je glasnogovornik parlamentarne skupine AfD-a kao odgovor na zahtjev za komentar.

Rupe u sustavu

Za razliku od drugih nacionalnih parlamenata, svi zastupnici i njihovi pomoćnici u njemačkom Bundestagu imaju pristup EuDoX-u, bazi podataka koja sadrži tisuće datoteka EU-a, od bilješki s ministarskih samita do sažetaka povjerljivih sastanaka među veleposlanicima.

Sustav je uspostavljen kao zaštita od nekontrolirane izvršne vlasti, što je posebno zabrinjavajuće u Njemačkoj s obzirom na njezinu nacističku prošlost.

Dokumente - njih oko 25.000 godišnje - u sustav unosi posebna jedinica unutar Bundestaga koja ih dobiva od vlade. Baza podataka sadrži dokumente s "ograničenim pristupom“, najnižu klasifikaciju povjerljivih informacija.

"U načelu, ovaj [pristup] je apsolutno ispravan i nužan kako bismo ispunili naš zadatak ... praćenja savezne vlade, a budući da se velik dio toga odvija na razini EU, to je, kao što sam rekao, nužno", rekao je Hofreiter iz Zelenih.

Uzrok neprospavanih noći

Njemačka vlada je svjesna da velik broj ljudi ima pristup sustavu i da to stvara mogućnost curenja informacija.

"S obzirom na to da je EuDoX relativno otvorena platforma s 5000 ovlaštenih korisnika, u njoj nema ništa posebno osjetljivo. Savezna vlada točno zna što u nju unosi“, rekao je profesor prava Sven Hölscheidt sa Slobodnog sveučilišta u Berlinu, koji je proučavao bazu podataka.

No sedam njemačkih zastupnika ili njihovih pomoćnika koji koriste bazu, za Politico su rekli da je pristup AfD-a sigurnosni rizik.

"Očita bliskost AfD-a s Putinom, kontakti brojnih zastupnika AfD-a i ruskog veleposlanstva, njihova putovanja u Moskvu, usvajanje ruskih propagandnih narativa i namjerni pokušaji dobivanja sigurnosnih informacija putem parlamentarnih istraga uzrokuju neprospavane noći svima onima kojima je duboko stalo do sigurnosti zemlje", rekao je Roland Theis, viši zastupnik konzervativaca njemačkog kancelara Friedricha Merza u odboru za europske poslove Bundestaga.

Špijunaže za Kinu

Centristički zastupnici rekli su da političari AfD-a otkrivaju informacije koje bi mogle biti od interesa za ruske obavještajne službe. To uključuje vladine informacije o lokalnoj obrani od bespilotnih letjelica, transportu zapadnog oružja u Ukrajinu i saznanjima vlasti o ruskim sabotažama i hibridnim aktivnostima u regiji Baltičkog mora.

Krajem prošle godine, zastupnici stranke bili su naširoko optuženi za korištenje svog prava podnošenja parlamentarnih pitanja kako bi prikupljali informacije za Kremlj, što je vodstvo stranke odbacilo. Ranije 2025. godine, bivši pomoćnik zastupnika u Europskom parlamentu Maximiliana Kraha osuđen je za špijunažu za Kinu.

"Općenito, s velikom zabrinutošću gledamo na postupanje AfD-a s osjetljivim informacijama", rekao je Johannes Schraps, visoki zastupnik SPD-a u odboru za europske poslove Bundestaga, dodajući da ta zabrinutost "proizlazi iz šireg obrasca".

Administracija Bundestaga poduzela je prošle godine neke korake prema osiguranju informacija, rekao je Schraps, uključujući uskraćivanje pristupa zgradama i parlamentarnim IT sustavima nekim članovima osoblja AfD-a.

