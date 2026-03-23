Izraelski špijuni presudili Janši: Sloveniju čeka nestabilna vlada desnog centra?

Ni predizborni spotovi, niti obećanja o boljem životu. Ne, tajne snimke iz kuhinje izraelskih špijuna preokrenule su dinamiku u finišu kampanje na slovenskim izborima i - kako se čini - presudile što Janez Janša ponovno nije u prilici sastavljati vladu.

"Sve brojke potvrđuju hipotezu da je surađivanje Janše sa izraelskim obavještajnim agencijama djelovalo u smislu aktivacije biračkog tijela. Zbog toga smo imali tako veliku izlaznost, što je za sve nas bilo veliko iznenađenje", kaže za Direkt Jure Tepina, urednik na 24ur.com.

Kao što je za sve bilo iznenađenje kada se doznalo da su ljudi iz Black Cubea, izraelske privatne obavještajne firme, bivši Mosadovci, više puta bili u Ljubljani, i tajno snimali suradnike vlade Roberta Goloba kako navodno priznaju korupciju.

Agenti Black Cubea bili su u prostorijama Janšinog SDS-a, a relativni pobjednik optužio ga je da je operaciju naručio kako bi diskreditirao vladu. "Postoji jedna stvar o kojoj se ne može pregovarati: naš suverenitet. Nećemo dopustiti strancima da nama vladaju!", rekao je sinoć u govoru još uvijek aktualni premijer Golob.

Bivši Mossadovci unijeli razdor u Sloveniju

Špijunska afera s bivšim Mosadovcima u fokusu tako je ostavila traga u svakom kutu Slovenije. Kako je slovenska zastava bila zapetljana na jednoj zgradi u centru Brežica, tako će jednako zapetljano biti sastaviti novu slovensku vladu, nakon nikad negativnije kampanje u povijesti zemlje, u kojoj ne samo da se optuživalo strane sile za miješanje u izbore, nego se govorilo o prodaji Slovenije Izraelu.

Zato se afera pozorno pratila i u Brežicama. Na pitanje, je li to imalo utjecaj na birače, Sašo iz Brežica kaže da "može biti, to su uvijek neke političke igre, vjerujem da se može svašta desit".

"Ljudi koji su u to vjerovali išli su na izbore, oni koji nisu vjerovali su isto tako išli na izbore. Pola-pola je išlo. I sad je zemlja, nažalost, još malo više polarizirana", kaže nam Boštjan.

Black Cube se, inače, već povezivalo s utjecajem na izbore u Mađarskoj, kao i pokušajem diskreditacije žrtava seksualnog predatora Harveyja Weinsteina. Da se takva firma uplete u izbornu kampanju bilo gdje, bilo bi posljedica, u Sloveniji posebno.

"To pokazuje kako je pitanje Bliskog istoka došlo i u ovaj dio Europe. Očigledno u Sloveniji pitanje propalestinskih ili proizraelskih stavova igra značajnu ulogu", kaže vanjskopolitički analitičar Goran Bandov.

Sloveniju čeka nestabilna vlada desnog centra?

Jer znamo da je Slovenija među rijetkim članicama Unije koje su priznale Palestinu nakon početka rata u Gazi, i čiji su predstavnici vlasti izraelske akcije u Gazi otvoreno nazivali genocidom. Kako stvari stoje, to će i nastaviti. Ono što je sigurno jest da stranka Roberta Goloba neće sa strankom Janeza Janše, sve će ovisiti o ovim manjim partnerima, a njih će, po svoj prilici, biti više nego u prethodnoj vladi, tako da će ona samim time biti nestabilnija.

"Tako da bi nova vlada, ako ju uspije sastaviti gospodin Golob, mogla biti vlada desnog centra, a ne više vlada lijevog centra, kao dosad, a mogla bi biti ista osoba na čelu vlade", predviđa Bandov.

A ne treba otpisati ni Janeza Janšu - već je na tweet Emmanuela Macrona u kojem je Golobu čestitao na slovenskom, na engleskom odgovorio "not so fast", ili ne tako brzo. Po uzoru na idola Donalda Trumpa, sugerira da je nestalo 50 tisuća glasova za njih.

"Trebalo bi da za to pokaže neke dokaze. Sigurno je da će oni raditi neke revizije svega ovoga, ali zasad ne vidim taj scenarij. Nismo još nikad imali tako veliku aferu da bi se izgubilo 50 tisuća glasova negdje, to se prosto kod nas ne događa", kaže Jure Tepina.

A da nikad nije bilo priče o izraelskim špijunima i prisluškivanju, Janša bi vjerojatno večeras po četvrti put birao ministre za svoju vladu.