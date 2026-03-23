Bitka za sastav Vlade mogla bi potrajati nekoliko mjeseci: Golob pred teškim izborom

Pokret za slobodu aktualnog premijera Roberta Goloba tijesni je pobjednik slovenskih parlamentarnih izbora.

Vladajući liberali osvojili su 28.62 posto glasova i 29 zastupničkih mandata - samo jedan više od desno-konzervativne oporbene Slovenske demokratske stranke Janeza Janše koji traži novo prebrojavanje glasova.

Kako bi nova Vlada mogla izgledati, zasad je nejasno jer su obje glavne opcije daleko od većine odnosno minimalno 46 mandata potrebnih za formiranje Vlade. Stoga im slijedi borba za naklonost manjih stranaka.

"Pregovori o koaliciji bit će teški, to večeras stalno čujem. Ali postoji jedna stvar o kojoj se ne može pregovarati: naš suverenitet. Nećemo dopustiti strancima da nama vladaju!", rekao je slovenski premijer Robert Golob.

"Dozvolite mi da vam također kažem da smo sada primili odluke izbornih komisija u kojima su odbili naše pritužbe u vezi s prijevremenim glasovanjem, gdje su bila nezakonita biračka mjesta. Također ćemo predstaviti te nalaze. Bit ćete zgroženi kako u istoj zemlji, za iste izbore, izborne komisije govore drugačije", rekao je Janez Janša, predsjednik Slovenske demokratske stranke (SDS).

Uživo se iz Ljubljane javila naša reporterka Ana Mlinarić. Hoće li Golob uspjeti sastaviti Vladu?

Počinje već danas i pregovarat će sa svima osim sa SDS-om, Janšinom strankom. Golob sada ima nekoliko opcija, prva je ona da zadrži svoje trenutne partnere, Socijaldemokrate i ljevicu - s njima ima 40 zastupnika.

Nedostaje mu još šest ruku, a upravo toliko ima stranka Demokrati bivšeg Janšinog ministra vanjskih poslova. No, u tom slučaju Golob ima onu minimalnu većinu - minimalnih 46. On je još sinoć rekao da želi širu podršku u parlamentu i moguće je da će o Vladi pregovarati i sa antipopulističkom sistemskom strankom Resnica.

To su pregovori koji sigurno neće biti laki: s jedne strane, trebat će pomiriti u istoj Vladi Resnicu, socijaldemokrate i ljevicu, s druge strane, pitanje je kakve će uvjete imati Resnica.

Oni su sinoć izašli sa nevjerojatnim uvjetom - traže tri ministarstva, a osvojili su pet mandata, i to tri vrlo važna ministarstva: Unutarnjih poslova, Vanjskih poslova, Financija - nikada se najjača stranka u koaliciji ne odriče baš tih ministarstava.

Još je jedna opcija za Goloba, to je da se više pomakne prema desnom centru i da u Vladu, osim Demokrata uzme i stranku Nova Slovenija.

Riječ je o desnoj stranci koja je u nekim prethodnim Vladama bila Janšin koalicijski partner, no u tom slučaju će vrlo vjerojatno ostati bez ljevice, stranke s kojom surađuje posljednje četiri godine.

Razgovarala sam sinoć i jutros sa slovenskim analitičarima, komentirala rezultate ovih izbora i svi smatraju da će pregovori o sastavljanju ove Vlade potrajati sigurno nekoliko mjeseci.

Je li Janša potpuno bez šansi i hoće li se ponovno brojati glasovi kako on to traži?

Janšu se nikada ne može otpisati. On je sinoć rekao da neće sastavljati Vladu, ali jutros kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron čestitao Golobu, Janša je podijelio tu njegovu čestitku i napisao je 'Ne tako skoro'.

On, ako odmah računamo Demokrate, stranku njegovog bivšeg ministra ima 43 ruke i nedostaju mu tri. Po te tri moram bi ići u Resnicu no ta stranka je i prije izbora potpisala izjavu kod javnog bilježnika da sa Janšom sigurno neće.

On je inače tražio ponovno prebrojavanje glasova, rekao je da su njegovi promatrači našli razliku od 50.000 glasova u korist Janšine. Inače, ovi službeni su 7.000 prednosti za Goloba.

Za nekih pola sata počinje sastanak u Janšinoj stranci, analizirat će rezultate i vidjeti što su daljnji koraci koje će povlačiti.