Vrlo napete izlazne ankete u Sloveniji! Ovakva je trenutačna situacija između Goloba i Janše

Po zatvaranju birališta u Sloveniji objavljeni su rezultati izlaznih anketa koje je za POP TV i RTV Slovenija provela agencija Mediana, a prema njima je u blagoj prednosti Gibanje Svoboda premijera Roberta Goloba, piše slovenski 24ur.com. Prema tim podacima, Golobova stranka osvojila je 29.9 posto glasova, dok je Slovenska demokratska stranka, SDS, Janeza Janše na 27.5 posto.

Prema izlaznim anketama, savez NSi, Slovenske ljudske stranke i Fokusa dobio je 9.4 posto, Socijalni demokrati 6.7 posto, Levica u suradnji s Vesnom 6.3 posto, Demokrati Anžeta Logara 5.9 posto, a Resnica 5.2 posto. To su, prema prvim procjenama, liste koje prelaze parlamentarni prag. Razlika između Gibanja Svoboda i SDS-a pritom je vrlo mala, pa se konačni odnos snaga još može promijeniti nakon prebrojavanja stvarnih glasova.

Reuters je prije objave prvih rezultata upozorio da je riječ o vrlo tijesnim parlamentarnim izborima u kojima nijedna od vodećih stranaka vjerojatno neće moći sama sastaviti većinu u 90-članom parlamentu. To znači da će male stranke vrlo vjerojatno imati ključnu ulogu u sastavljanju nove vlade.

Oštra i polarizirana kampanja

Izlazne ankete, koje se često nazivaju i exit pollovi, provode se na sam dan izbora tako da anketari ispred birališta ispituju birače odmah nakon glasanja. Takve ankete obično daju prvi relativno pouzdan uvid u ishod izbora prije objave službenih rezultata, ali su moguća odstupanja jer dio birača odbija sudjelovati ili ne ispuni upitnik. To je važno i u ovom slučaju jer je utrka između Goloba i Janše vrlo tijesna.

U središte kampanje došla je afera s navodnim upletanjem izraelske privatne špijunske tvrtke Black Cube, nakon izvješća da se njezini predstavnici povezivali sa slovenskom oporbom, što je dodatno pojačalo optužbe o prljavoj kampanji i stranom utjecaju.

Izbori u Sloveniji održani su nakon oštre i polarizirane kampanje u kojoj su se, prema Reutersu i drugim medijima, sukobili liberalni, proeuropski blok Roberta Goloba i desni populistički blok Janeza Janše. U fokusu kampanje bili su gospodarstvo, reforme, optužbe za korupciju i navodi o stranom upletanju, a upravo bi postizborna koalicijska matematika sada mogla biti presudna za to tko će formirati novu slovensku vladu.

