FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVO IZ LJUBLJANE /

Objavljene prve izlazne ankete u Sloveniji: 'On je sigurno pogodniji scenarij za Bruxelles'

U 19 sati zatvorena su birališta u Sloveniji. Na parlamentarnim izborima - jednima od najnapetijih do sada, susjedi su birali između Pokreta za slobodu premijera Roberta Goloba i Slovenske demokratske stranke bivšeg konzervativnog premijera Janeza Janše. U Sloveniji je s pravom glasa gotovo milijun i 700 tisuća građana, a do 17 sati glasovalo je oko 51 posto birača.

Iz slovenskog parlamenta u Ljubljani uživo se javila reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić.

"Izlazne ankete kažu da Golob i njegova stranka vode; imaju 30 mandata, a Janša 27. To je jedino iznenađenje, sve druge pretpostavke uoči izbora su se potvrdile", izvijestila je.

VOYO logo
22.3.2026.
20:33
RTL Danas
SlovenijaParlamentarni IzboriRobert GolobJanez Janša
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Pogledaj još videa