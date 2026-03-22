Objavljene prve izlazne ankete u Sloveniji: 'On je sigurno pogodniji scenarij za Bruxelles'

UŽIVO IZ LJUBLJANE /

U 19 sati zatvorena su birališta u Sloveniji. Na parlamentarnim izborima - jednima od najnapetijih do sada, susjedi su birali između Pokreta za slobodu premijera Roberta Goloba i Slovenske demokratske stranke bivšeg konzervativnog premijera Janeza Janše. U Sloveniji je s pravom glasa gotovo milijun i 700 tisuća građana, a do 17 sati glasovalo je oko 51 posto birača.

Iz slovenskog parlamenta u Ljubljani uživo se javila reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić.

"Izlazne ankete kažu da Golob i njegova stranka vode; imaju 30 mandata, a Janša 27. To je jedino iznenađenje, sve druge pretpostavke uoči izbora su se potvrdile", izvijestila je.