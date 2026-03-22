UŽIVO IZ TJESNACA /

Titov Galeb jedini ima muda proći kroz Hormuz: Svi oduševljeni jugoslavenskom zastavom

Po zadnjim vijestima Treći svjetski rat će početi u Hormuzu a s obzirom da se niti jedan ratni brod tamo ne usudi ni prići, Donald Trump se sjetio, veliki je to strateg, i pozvao tankere da učine ono što ni njegove krstarice ne bi. 

"Ti brodovi trebali bi proći kroz tjesnac Hormuz i pokazati muda, nemaju od čega strahovati… nemaju nikakvu mornaricu, potopili smo sve njihove brodove”, poručio je Trump.

Karta Hormuza s trackingom brodova pokazala je da ipak postoji jedan brod koji ima 'muda'. Satelitske snimke otkrile su da se radi o Titovom brodu Galeb

22.3.2026.
14:32
stanje nacije
Hormuški TjesnacBrod GalebDonald Trump
