Još jedna večer K-pop ludnice u zagrebačkoj Areni: Globalni fenomen oduševio publiku

Publika je dočekala još jedan "K-pop Forever" show, koji je već sinoć u zagrebačkoj Areni oduševio domaću publiku.

Posjetitelji su uživali u hitovima najvećih južnokorejskih bendova poput BTS-a i Blackpinka, kao i u hit pjesmama iz animiranog filma "K-Pop Demon Hunters", koji je postao globalni fenomen.

Tisuće obožavatelja pjevalo je K-pop hitove, među kojima i pjesmu 'Golden' koja je nagrađena Oscarom.

K-pop ludnica u Hrvatskoj započela je još 2010-ih godina s hitom 'Gangam Style'. Sada, 16 godina kasnije, taj žanr puni koncertne dvorane diljem Hrvatske.

Među publikom su ipak najviše mlađi uzrasti, odjeveni u svoje K-pop junake. Turneja se sutra iz Zagreba seli u Rijeku, gdje je nastup zakazan za nedjelju, 22. ožujka u dvorani Zamet, a idući vikend, 29. ožujka, stiže i u Zadar. Više pogledajte u videu...