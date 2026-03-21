Ministar Ružić potvrdio za RTL Danas: 'Subvencije za struju i plin ostaju u Vladinom novom paketu'

Sindikalno proljeće glasno je stiglo na zagrebački Europski trg. Prosvjedom točno u podne šest sindikata javnih službi od Vlade traže socijalni dijalog i bolje plaće. Što o svemu kaže u Vladi, za RTL Danas otkrio je ministar rada Alen Ružić.

Plaće učitelja iznose 1.570 eura. Je li to po vama dovoljno za život?

Svakako bi htjeli da naši građani imaju što bolju kvalitetu života. Naravno, to polazi od primanja. Međutim, put do toga je kroz trajni porast standarda ukupno i prihoda i bolja ekonomska razvijenost. Vidimo da ova Vlada na tome radi kontinuirano.

Sindikati smatraju da to nije dovoljno da su plaće, kažu, izuzetno male. Mogu li očekivati povišice koje traže?

To je stvar pregovaranja, plaće kontinuirano rastu. U mandatu ove Vlade ukupna neto plaća je narasla za 102 posto, što smatramo da je jedno od pozitivnih i značajnih postignuća.

Složit ćete se da je rasla i inflacija i pojela dio povišice?

Pa dio je inflacija pojela, ali u svakom slučaju su plaće rasle po svim objektivnim pokazateljima značajno više nego što su rasle cijene. Tako da tu ne treba dozvoliti emocijama da prevladaju, nego razumu. Razgovor je put za rješavanje svih ovih poruka koje smo vidjeli da su dosta bile emotivno obojene, ali mi smo tu da sjednemo za stol.

Ova Vlada je osnovala i Vladin ured koji je namijenjen za socijalno pregovaranje. Isto tako Gospodarsko socijalno vijeće. Ja sam četiri tjedna na mjestu ministra. Imali smo jednu sjednicu. Idući tjedan imamo još jednu na kojoj će i premijer osobno sudjelovati kvartalno.

Čuli smo poruke sindikata. Kažu, nam da povećanje od 150 eura, sebi 2000 eura. Očito su premijeru zamjerili povećanje plaća dužnosnicima, nekima i do 70 posto. Je li se moglo više i za, primjerice, javni sektor?

Ovo su sad partikularne interpretacije i podaci izvučene iz konteksta. Mi kad gledamo, isto možemo reći.

Išle su plaće dužnosnicima pojedinim i do 70 posto

Dobro, to su sad pojedinačni podaci koji su izvučeni, ali mi možemo reći da javni sektor ima 21,7 posto veće plaće od privatnog sektora i da mi moramo i ja kao ministar voditi računa o svima, i o nastavnicima. I sam sam nastavnik, tako da itekako razumijem poziciju i radit ćemo sve da unaprijedimo standard, kao što smo to unaprijedili do sada. Naravno da su jako važne plaće, ali i uvjeti rada naših nastavnika, dignitet profesije i sve ono što ide s time.

Novi prosvjed najavljuju za travanj. Što ako dođe do štrajka?

Temeljni kolektivni ugovori je ispregovaran. Sada idemo na granske, svatko u svom resoru. Ja koordiniram taj dio. Ja sam u svom resoru već počeo pregovore. Nastavljamo u ponedjeljak, tako da mislim da će ministar Fuchs, uz naravno, koordinaciju na razini Vlade itekako znati pregovarati da do štrajka neće doći.

U Vladi se ovih dana intenzivno razgovara o novom paketu mjera. I Vi sudjelovati u tim dogovorima. Što nam možete otkriti, što čeka građane i poduzetnike?

Vlada premijera Plenkovića itekako aktivna u tome i prednjačimo po efikasnosti i po brzini donošenja odluka na razini Europske unije. U petak se premijer vratio iz Bruxellesa. Odmah smo imali do kasno navečer razgovore sa svim ključnim dionicima, čelnicima i kompanija i agencija koje tu sudjeluju. Sutra se nastavlja uži kabinet u ponedjeljak je i sjednica Vlade.

Ostaju li subvencije za struju plin?

Ostaju subvencije, odnosno ostaju zaštićene cijene za struju i plin. Do desetog mjeseca cijene ostaje za struju. Što se tiče goriva, moramo biti svjesni da cijene rastu. Prije rata u Iranu, 72 dolara bio barel. Sada je 117. Dakle, cijena jako raste. Ova Vlada će učiniti sve u danim mogućnostima da balansirano zadrži taj rast cijena, odnosno da ga ograniči uspori kako bi i naši sugrađani, ali i gospodarstvo, imali najbolje moguće uvjete za nesmetan ekonomski razvoj i normalan život.

