Stiže novi šok na benzinskim crpkama: RTL Danas doznaje nove cijene goriva od utorka

Građani u strahu od novih cijena goriva, pa pokušavaju unaprijed napuniti spremnike i barem kratkoročno izbjeći udar na kućni budžet. Na benzinskim postajama sve je više onih koji, kako kažu, “skupljaju zalihe”.

"Osjetio sam to po džepu, mislim. Što da vam kažem. To je to. Sad se toči do čepa i dolazim kasnije s ostatkom ergele", rekao je Filip iz Zagreba i dodao da planira natočiti još jednom prije poskupljenja u utorak.

"Neće nam biti dobro jer jesti morate, živjeti morate, ali i auto guta isto. Neće nam biti dobro, ali nadam se da ćemo preživjeti", kazao je Josip iz Zagreba.

Vlada najavila ograničenja cijena

Da bismo preživjeli krizu lakše, Vlada će ograničiti cijene goriva.

"Znamo sve podatke, ali još se to sve skupa zbraja. Radi se na dva tjedna,

računa se i današnja situacija, pa da ne kažem sad koji cent gore dolje. Ozbiljan je to rast. Nije to mali rast. Rast eurodizela bi bio za 20 posto, rast super za praktički 15 posto. Rast plavog dizela skoro za 30 posto. To više nije rast koji je zanemariv", rekao je Andrej Plenković.

'Najveća energetska kriza'

Prema sadašnjem modelu izračuna, kako RTL Danas doznaje, bez mjera Vlade litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i dosegnula 1,71 euro. Cijena eurodizela bila bi skuplja 31 cent, na 1,86 eura po litri.

Plavi dizel koji se sada ograničen na 89 centi poskupio bi i za 31 cent, na 1,20 euro.

Foto: RTL Danas

Zbog svega što se događa, premijer otvoreno upozorava.

"Ne treba zaboraviti da se nalazimo na početku vjerojatno najveće energetske krize koju ova generacija pamti. Dakle, na samom početku", rekao je Plenković i dodao da se radi i na sigurnosti opskrbe.

'Probat ćemo srezati'

"Ja sam mlad, imam 23 godine. Bilo je skuplje, ali bilo je i jeftinije. Tako da, vidjet ćemo. Probat ćemo srezati vožnju koliko god je moguće", rekao je Tonči iz Šibenika.

"Ja sam vidio i gore. 82 recimo sjećam se bonova par/nepar. Jedan dan ste se vozili, pa drugi niste smjeli. Nije bilo gorivo uopće. Redovi na pumpama su bili po 500 metara. Strašno je bilo!", prisjetio se Cobra iz Zagreba.

Poljoprivrednici negoduju

Saša će itekako osjetiti poskupljenje jer se bavi ratarstvom na 1100 hektara zemlje.

"200 000 litara godišnje trošimo goriva komplet - sveukupno. I plavog dizela i goriva sveukupno", rekao je Saša Feletar, poljoprivrednik iz Bjelovara.

Poljoprivrednici negoduju zbog ograničenja prodaje plavog dizela po danu.

"Ovo što su nas ograničili s 250 litara možemo točiti samo u traktore, a i cijena je otišla u nebesa. Tako da to još jako puno utječe", rekao je Alen Ružička, poljoprivrednik iz Končanica.

Ovim poslom se bavi 10 godina, a sad razmišlja o najgorem scenariju.

"Cijena i gnojiva je otišla u nebesa. Ratari više ne mogu. Prisiljeni ćemo biti prodavati, evo prvi ja. Prodaje nema, sve je kompletno stalo", rekao je Ružička.

Intervencija Vlade

Da sve ne stane, Vlada će intervenirati u cijene goriva, struje i plina.

"Donijet ćemo odluke o ugroženim kupcima energenata, razmotrit ćemo i niz mjera za poljoprivrednike. Nije poanta sada da netko dođe i napuni 150 kanister i odnese sav plavi dizel, pa susjed neka igra karte", rekao je Plenković.

Cijena nafte na svjetskom tržištu dodatno komplicira situaciju. Barel je s oko 70 dolara prije rata skočio i na više od 100 dolara. Hoće li nove mjere biti dovoljne da ublaže udar na standard građana, znat će se već početkom novog tjedna.