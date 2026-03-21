Poljoprivrednici na mukama zbog poskupljenja goriva: 'Trošim 200.000 litara godišnje...'

GUŽVE NA PUMPAMA /

U utorak novo poskupljenje goriva. Dok se čekaju nove cijene brojni građani već danas pune spremnike na benzinskim postajama kako bi uštedjeli. Predsjednik Vlade najavio je nove mjere, odnosno ograničenja cijena u ponedjeljak kako bi se smanjio udar. Poručio je da će se donijeti odluke o ugroženim kupcima energenata, ali i niz mjera za poljoprivrednike.

Podsjećamo, trenutačno je ograničena kupnja plavog dizela na 250 litara, kako se ne bi gomilale zalihe. Evo što kažu poljoprivrednici. 'Ovo što su nas ograničili s 250 litara to možemo točiti samo u traktore, to nam je malo teško, a i cijena je otišla u nebesa. Tako da to još jako puno utječe', kaže Alen Ružička iz Končanice. "200 000 litara godišnje trošimo goriva komplet - sveukupno. I plavog dizela i goriva sveukupno", rekao je Saša Feletar iz Bjelovara.