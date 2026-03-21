Avionske karte lete u nebo: 'Prije nekoliko tjedana povratna karta bila je 40 eura, jučer 150'

SEZONA UPITNA /

Jadran je i dalje omiljena auto-destinacija, no na jug Dalmacije sve se više stiže avionima.

Dok se turistička sezona polako zahuktava, rat na Bliskom istoku kvari planiranje putovanja. Jedan od razloga bi uskoro mogla postati i cijena avionskih karata koja bi mogla poletjeti u nebo. Turisti već sada pažljivo prate koliko plaćaju karte. Za sada se još leti na jeftinijem gorivu, no kada poskupi za avione - mogli bi to osjetiti i domaći iznajmljivači. Oni brinu da bi novi, visoki troškovi letova mogli promijeniti navike putnika i udaljiti ih od Jadrana.

"Postoji opasnost da će gosti iz udaljenijih zemalja možda birati sebi bliže destinacije. Evo mogu vam navesti jedan svoj primjer. Planirao sam uskršnji vikend provesti u Rimu. Prije nekoliko tjedana povratna avionska karta bila je četrdesetak eura, a jučer sto pedeset, tako da sam odustao od toga", kaže Ante Glavaš, mali obiteljski iznajmljivač. Više u prilogu...