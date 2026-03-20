Proljeće stiže s rodama: Preletjele su tisuće kilometara, snimili smo njihov povratak u Zagreb

VRATILE SE IZ AFRIKE /

A tjedan dana prije početka proljeća u Hrvatsku su se iz središnje i južne Afrike vratile bijele rode. Imaju strogo zaštićen status - i ptice kao i njihova gnijezda i staništa. Snimili smo ih danas u naselju zagrebačkom Jakuševcu. Iduće scene podsjetit će nas na ono što ponekad zaboravimo: ovaj svijet je doista čarobno mjesto.

Biologinja u Javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba Lana Jelić otkriva kako je na području grada Zagreba 50 gnijezda koja su bila aktivna. 'Svake godine mi pregledamo naša poznata do sada gnijezda odnosno lokacije gdje one rade gnijezda. Prebrojavamo zapravo aktivna gnijezda, parove koji su u tim gnijezdima i d ali imaju pomladak te koliko podmlatka ima svaki par. Prošle godine smo pobrojali čak 113 mladih roda, a tko zna šta će brojevi pokazat ove godine', pojasnila je.