Plenković najavio mjere, a što bi vi da ste mjestu premijera? Drago: 'Otpustio bih 100 tisuća uhljeba'

Ova kriza će biti ozbiljnija nego ona 2022. godine u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu - poručio je jutros u Bruxellesu premijer Andrej Plenković i najavio nove mjere.

"S obzirom da je barel nafte bio oko 116 dolara, mi ćemo sa sličnim mjerama izići u ponedjeljak tako da spriječimo veliki skok cijena s obzirom na situaciju na tržištu. Po meni će to biti jedna energetska kriza koja će biti ozbiljnija i zahtjevnija nego ona koja je počela ruskom agresijom na Ukrajinu", rekao je premijer.

Pitali smo i vas: Kako biste obuzdali rast cijena, da ste na mjestu premijera? Evo nekih vaših ideja:

"Otpustio bih 100.000 uhljeba, ali bih prije toga ukinuo otpremnine. I evo neradnika za turističku sezonu. I ne trebaju nam strani radnici", kaže Drago Serdarušić.

"Pokrenuti proizvodnju. Imamo zemlje, imamo vodu, imamo vjetar, imamo sve, a ne da ovisimo o uvozu", smatra Danijel Rožić.

"Ukinula bih 50 posto općina, smanjila broj ministarstva i saborskih zastupnika, pročešljala invalidske mirovine", kaže Ana Šandrić.

"Treba poduzeti sve mjeri da se INA vrati u hrvatsko vlasništvo", misli Zdravko Knežević.

"Kad bih imao njegovu plaću vjerojatno bih znao, ovako baš me briga", piše Stjepan Bukvić.

"Pod hitno usmjeriti sva moguća sredstva i motivaciju da se sve što je moguće proizvede u Hrvatskoj za vlastite potrebe... Uz garanciju otkupa", piše Klara Paganelli.

"Vratio bih kunu", piše Zlatko Smetiško.

"Većim plaćama i mirovinama", kaže Livika Alić.

"Smanjili plaću svima u Saboru", piše Jana Slamić.

"Nema potrebe obuzdavati cijene. Ja bih dopustio da cijene odu u nebo tako da od plaće imaš za jednom natankirati auto, platiti režije. Onda, kada ti ništa ne ostane, ništa ne možeš ni kupovati pa neka dižu cijene koliko god žele", misli Mario Bobika Knežević.