Milanović u Slunju, Anušić u Požegi: Prisega ročnika u sjeni velikog sukoba

Na vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja za petak u 10 sati najavljena je svečana prisega prvog naraštaja ročnih vojnika na temeljnom vojnom osposobljavanju.

Svečanosti će prisustvovati predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zoran Milanović. U istom terminu, ali u vojarni '123. brigade HV-a' u Požegi nove ročnike će pozdraviti potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Podsjetimo, riječ je o prvoj generaciji ročnika nakon ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka, koji su nedavno započeli svoje temeljno vojno osposobljavanje

Prijepori na relaciji Pantovčak-Banski dvori

Početak vojnog roka odvija se u sjeni aktualnog sukoba na relaciji Pantovčak - Banski dvori. Premijer Plenković je zbog globalne krize i rata na Bliskom istoku pozvao predsjednika Milanovića da sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost.

"Pozivnica se šalje za rođendan", odgovorio je Milanović. "Nije on poslao pozivnicu nego prijedlog. Svakako će se održati ta sjednica, ima razloga za to. Nećemo žuriti jer ima vrlo ozbiljnih tema koje treba pripremiti tako da nema potrebe da se jurca, a vidim da iz nekog razloga postoji želja da se to napravi odmah sada. Polako", kazao je.

Na pitanje, je li situacija ozbiljna kada su se napokon odlučili naći na sjednici Vijeća, Milanović je rekao o premijeru: "Četiri puta je odbio sastanak. Zadnji put smo se našli prije četiri godine."

Traju i prijepori oko odnosa Hrvaske prema Izraelu. Podsjeitimo, ministar obrane se 23. veljače našao u službenom posjetu Izraelu gdje se susreo s izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom.

Povod bilateralnom sastanku, tvrdi MORH, jest "osnaživanje suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije kao i razmjena iskustava na području naprednih izraelskih obrambenih tehnologija", s naglaskom na sustav aktivne samozaštite Trophy, izraelske tvrtke Rafael.

"Taj je izraelski sustav integralni dio njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2A8. Riječ je o 44 Leoparda 2A8 kojima se u sklopu povijesne modernizacije oprema Hrvatska vojska", izvijestio je MORH.

Dva tjedna nakon izraelski veleposlanik u Zagrebu Gary Koren u intervjuu Hini poručio je Hrvatskoj da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi u njemu "moglo biti pripadnika Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu".

Milanović je promptno reagirao pozvavši Korena na razgovor na Pantovčak gdje mu je rečeno da ne nanosi štetu Hrvatskoj i ne uznemirava javnost, dodajući da "tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske ni iranske". "Taj neki činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, maltene je rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina u iranskoj ambasadi", kazao je Milanović

'Homicidalni manijaci'

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar prošlog petka je reagirao na Milanovićeve izjave u kojima je kritizirao postupke izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj. Saar je optužio Milanovića za antisemitizam. Na X-u je poručio da je "uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva" te da je "njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup."

Predsjednik Milanović oštro mu je odgovorio. "To su homicidalni manijaci. On i njegova ekipa su homicidalni manijaci. To su ljudi koji ubijaju, gaze i pale bez ikakvih posljedica. To je loš svijet. I ako mu se usprotiviš, ili će te proglasiti antisemitom, dakle moralno će te ucijeniti. Mene - unuka i praunuka partizana, koji su bili ne antifašisti nego antinacisti.

To mi dobro zvuči da me taj probisvijet tako nazove jer to je za mene probisvijet. To su loši i opasni tipovi, smatraju da im je sve dozvoljeno i da mogu ubiti bez kazne. I zato se ovdje radi i o nekakvoj skrbi mene kao sekularne osobe da ne završimo u paklu kao nacija. Da nas Bog ne kazni", kazao je Milanović.