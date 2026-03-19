MILANOVIĆ ODLUČIO /

Upravo potvrđeno s Pantovčaka: Evo gdje se nalaze hrvatski vojnici koji su bili u Iraku

Upravo potvrđeno s Pantovčaka: Evo gdje se nalaze hrvatski vojnici koji su bili u Iraku
Foto: Ilustracija/Grgur Zucko/PIXSELL

19.3.2026.
15:29
Dunja Stanković
Svih sedam pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji su sudjelovali u misiji u Iraku, evakuirani su sigurno i na povratku su u Hrvatsku, potvrdili su u četvrtak iz Ureda predsjednika. 

"Povlačenje pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu provedeno je prema Odluci Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OSRH Zorana Milanovića. Pripadnik OSRH koji je bio u misiji u Libanonu evakuiran je sigurno iz Libanona još prije tjedan dana", dodaje se u priopćenju s Pantovčaka. 

Odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona, dodaju, predsjednik Milanović je donio odmah nakon početka ratnog sukoba na Bliskom istoku prvenstveno vodeći računa o sigurnosti pripadnika OSRH.

IrakBliski IstokZoran Milanović
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
