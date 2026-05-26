Kako se štedi u Europi? Jedna zemlja uvjerljivo zakazala, a iznenađuju i neke bogatije članice

Nedavna studija otkrila je da gotovo dvije trećine Europljana štede iz preventivnih razloga, dok je mirovina dominantan motiv za polovicu njih. Prema OECD-u, neto stope štednje kućanstava uvelike se razlikuju diljem Europe. U 2024. ili 2025. godini kreću se od -9,3% u Grčkoj do 14,7% u Švedskoj i Mađarskoj, u usporedbi s prosjekom EU od 8,1%.

Grčka je jedina zemlja u negativnom. To znači da kućanstva tamo troše više od svog neto raspoloživog dohotka, bilo koristeći akumuliranu štednju ili zadužujući se za financiranje svojih rashoda.

Uz Mađarsku i Švedsku, neto stopa štednje kućanstava prelazi 10% u Češkoj (13,7%), Francuskoj (12,8%), Njemačkoj (10,3%) i Nizozemskoj (10,2%). Španjolska (9,2%) i Irska (9%) također ostaju iznad prosjeka EU-a, piše Euronews.

UK i Italija s najnižim stopama štednje

Dok Francuska, Njemačka i Španjolska imaju više stope štednje od prosjeka EU, Ujedinjeno Kraljevstvo (4,7%) i Italija (3,2%) bilježe niže brojke. U Latviji je stopa nula - što znači da kućanstva troše svaki eurocent svog prihoda. Slovačka (2%), Estonija (3%), Portugal (3,4%) i Litva (3,8%) imaju ispod 4% štednju. Dvije nordijske zemlje također su ispod prosjeka EU-a: Danska (7,5%) i Finska (4,4%).

"Izračunavanje stopa štednje kućanstava vrlo je teško, a usporedba među državama još je teža", rekao je Michael Haliassos, profesor na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu. Istaknuo je poteškoće u mjerenju raspoloživog dohotka i potrošnje kućanstava.

Prihod je sklon pogrešnom prijavljivanju ili neprijavljivanju, često zbog straha od poreznih vlasti ili zabrinutosti oko povjerljivosti. S druge strane, potrošnju je teško obuhvatiti anketama jer je podložna problemima s prisjećanjem, a pristupi rješavanju tih problema mjerenja mogu se razlikovati među zemljama.

Slučaj Grčke

Haliassos je primijetio da je Grčka bilježila najveći udio kućanstava s potrošnjom iznad prihoda u EU-u na vrhuncu krize državnog duga 2015., čak i oko 2020. - tijekom covid pandemije - kada su mogućnosti potrošnje dramatično pale. Grčka stopa štednje bila je uglavnom pozitivna početkom 2000-ih, iako je nekoliko puta nakratko pala ispod nule.

Stvari su se naglo promijenile od 2010., jer je dužnička kriza gurnula stopu duboko u negativne brojke, dosegnuvši najnižu točku od -16,5% u 2013. i od tada se nije oporavila. Nakon što se 2021. vratila blizu nule, Grčka je 2022. ponovno pala na -12,2% i od tada se zadržala na oko -9%.

Prosjek EU-a ostao je uglavnom stabilan u istom razdoblju, s naglim skokom na 12,4% u 2020. jer su pandemijske blokade ostavile kućanstva s manje novca za trošenje. Grčka je u 2024. bila jedna od zemalja EU-a u kojoj je prosječna razina prilagođenog bruto raspoloživog dohotka kućanstava po glavi stanovnika bila više od 20,0% ispod prosjeka EU-a, prema Eurostatu.

Za što Europljani štede?

Michael Haliassos naglasio je da među zemljama EU-a ne postoje trajno visoki i niski štediše, već su one podložne različitom odgovoru zemalja na različite krize. "Ključni čimbenici stope štednje su dobni sastav stanovništva i reakcija različitih dobnih i profesionalnih skupina kućanstava na nastale krize", rekao je.

Charles Yuji Horioka i Luigi Ventura otkrili su da velikodušnost mreža socijalne sigurnosti utječe na važnost individualnih motiva štednje. Ljudi obično manje štede za mirovinu u zemljama s velikodušnim javnim mirovinama, a manje za neočekivane troškove u zemljama sa snažnim javnim zdravstvenim sustavima.

"Ovi nalazi upućuju na to da su motivi za mirovinu i mjere opreza dominantni motivi za štednju u Europi, dijelom i zato što mreže socijalne sigurnosti nisu u potpunosti adekvatne", rekli su u svom radu NBER-a objavljenom 2025.