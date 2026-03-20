FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJAVIO NOVE MJERE /

Plenković upozorio iz Bruxellesa: 'Ova će kriza biti ozbiljnija i zahtjevnija'

Plenković upozorio iz Bruxellesa: 'Ova će kriza biti ozbiljnija i zahtjevnija'
×
Foto: Nicolas Landemard/Le Pictorium/imago stock&people/Profimedia

Premijer sudjeluje na sastanku Europskog vijeća i euro samita na kojemu je jedna od glavnih tema rat na Bliskom istoku i njegove posljedice

20.3.2026.
10:22
Dunja Stanković
Nicolas Landemard/Le Pictorium/imago stock&people/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak iz Bruxellesa da je Europska komisija dala okvir, koje je podržalo Europsko vijeće, kako bi se pomoglo državama članicama uslijed neizvjesnosti i energetskih pritisaka zbog rata na Bliskom istoku.

"Na tom tragu su i aktivnosti Vlade. Bili smo među prvima koji smo išli smanjivati cjenovni udar", pojasnio je. 

Premijer je naveo kako je barel nafte na tržištu dan ranije bio oko 116-117 dolara i najavio da će Vlada slične mjere objaviti u ponedjeljak, kako bi spriječili veliki skok cijena zbog situacije na tržištu. 

'Zahtjevnija kriza'

"Ova će kriza biti ozbiljnija i zahtjevnija nego što je bila na početku rata u Ukrajini", kazao je iz Bruxellesa. 

Premijer sudjeluje na sastanku Europskog vijeća i euro samita na kojemu su glavne teme posljedice rata na Bliskom istoku, ali i jačanje konkurentnosti gospodarstva i daljnja potpora Ukrajini. 

Govoreći o napetostima s Mađarskom i Slovačkom i temi propuštanja ruske nafte kroz JANAF, Plenković je poručio da im je Hrvatska prijatelj i da "zbog nas" neće doći do ugroze opskrbe energenata. 

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković odgovorio Milanoviću: 'Kad izleti završe, možda sastanka i bude, ali možda i mi nećemo imati vremena'

Andrej PlenkovićBruxellesMjereEnergetikaCijeneRatBliski Istok
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike