Plenković upozorio iz Bruxellesa: 'Ova će kriza biti ozbiljnija i zahtjevnija'

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak iz Bruxellesa da je Europska komisija dala okvir, koje je podržalo Europsko vijeće, kako bi se pomoglo državama članicama uslijed neizvjesnosti i energetskih pritisaka zbog rata na Bliskom istoku.

"Na tom tragu su i aktivnosti Vlade. Bili smo među prvima koji smo išli smanjivati cjenovni udar", pojasnio je.

Premijer je naveo kako je barel nafte na tržištu dan ranije bio oko 116-117 dolara i najavio da će Vlada slične mjere objaviti u ponedjeljak, kako bi spriječili veliki skok cijena zbog situacije na tržištu.

'Zahtjevnija kriza'

"Ova će kriza biti ozbiljnija i zahtjevnija nego što je bila na početku rata u Ukrajini", kazao je iz Bruxellesa.

Premijer sudjeluje na sastanku Europskog vijeća i euro samita na kojemu su glavne teme posljedice rata na Bliskom istoku, ali i jačanje konkurentnosti gospodarstva i daljnja potpora Ukrajini.

Govoreći o napetostima s Mađarskom i Slovačkom i temi propuštanja ruske nafte kroz JANAF, Plenković je poručio da im je Hrvatska prijatelj i da "zbog nas" neće doći do ugroze opskrbe energenata.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković odgovorio Milanoviću: 'Kad izleti završe, možda sastanka i bude, ali možda i mi nećemo imati vremena'