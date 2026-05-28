Ljepotice se bore za krunu: Ovo su finalistice Miss Zagrebačke županije. Koja je najljepša?

Miss Zagrebačke županije za 31. Miss Hrvatske održat će se 29. svibnja u Svetoj Nedelji, na jezeru Kipišće, s početkom u 19 sati uz nastup Jure Brkljače. Program vodi Davor Garić, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. ‘’Poseban značaj događaju daje i činjenica da se izbor održava u sklopu proslave Dana grada čime će večer biti ispunjena svečanom i festivalskom atmosferom. ''Zahvaljujem se gradonačelniku Dariu Zurovcu na pokroviteljstvu i domaćinstvu’’, izjavila je Iva Loparić Kontek vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Djevojke će se predstaviti stručnom žiriju elegantnim večernjim haljinama i vjenčanicama Nikolina wedding store, a uljepšati će ih vizažistica Martina Peršić i stilistica za kosu Dora Drgestin.

''Svake godine krunu Miss Hrvatske sanja 20 prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka, pobjednica županijskih izbora, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje, od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Like. Svaka od njih simbol je svog kraja, ali i zajedničke misije, kako biti glas mladih žena. Svaka županija ima svojih Top5 finalistica što u sustavu Miss Hrvatske čini preko 100 djevojaka tijekom godine'', objasnila je Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Miss Hrvatske.

''Pravo natjecanja na finalu izbora Miss Hrvatske djevojke stječu pobjedom na županijskim izborima, a potom započinju svoje službene pripreme za krunu Miss Hrvatske kroz natjecateljske kategorije; intervju, sport, top model, talent, head to head challenge (izlaganje na engleskom o svjetski važnim temama) te multimedija. Svaka od finalistica nosi titulu svoje županije i osobitu priču o upornosti, radu, obrazovanju, strasti i viziji'', izjavila je Iva Loparić Kontek.

Foto: Direkcija Miss Hrvatske za Miss Svijeta

Aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar(na slici)

Pobjednica izbora Miss Zagrebačke županije, kojoj će krunu predati dosadašnja missica Zagrebačke županije i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, postat će šesta finalistica 31. izbora Miss Hrvatske za Miss World te će predstavljati svoju županiju na finalu.