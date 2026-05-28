Luka, Joško i ekipa kao iz filma: Ovo su nove fotografije naših Vatrenih koje su zapalile mreže

Kao službeni dobavljač odjeće izvan terena za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, MACKAGE povlači paralelu između dviju sila oblikovanih fokusom i tehnikom - nacije s manje od 4 milijuna stanovnika koja se kontinuirano svrstava među svjetsku nogometnu elitu i brenda koji je izgradio globalno priznanje kroz vrhunsku izradu.

Hrvatsko nasljeđe u sportu definiraju disciplina, rigoroznost i nepokolebljiva težnja izvrsnosti, isti principi na kojima MACKAGE temelji svoj pristup dizajnu i konstrukciji. Taj zajednički duh oživljava kroz vodeće načelo brenda - estetika koja štiti.

Dizajnirana za muškarce i žene te za sva godišnja doba, kapsulna kolekcija suptilno se oslanja na hrvatsku baštinu kroz nacionalne boje - crvenu, bijelu i tamnoplavu. Kroz niz komada, uključujući tehničku vanjsku odjeću, pleteninu, polo majice i donje dijelove odjeće, kolekcija donosi svestrane dizajne s modularnim elementima poput odvojivih umetaka i kapuljača.

Uz kolekciju, MACKAGE predstavlja i prateći film snimljen u tradicionalnom hrvatskom klubu s legendarnim igračima, među kojima su Luka Modrić, Ivan Perišić, Dominik Livaković, Andrej Kramarić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Josip Stanišić, Mario Pašalić i drugi. Uz podove inspirirane šahovnicom i prepoznatljivog dalmatinskog psa u kadru, film započinje tiho i introspektivno, a zatim prelazi u živopisnu partiju stolnog nogometa, razigrano postavljajući pozornicu za samu igru.

Kolekciju dodatno obilježava prvo lansiranje tenisica brenda MACKAGE, što označava širenje brenda u novu kategoriju. Izrađen u bojama HNS-a, debitantski model zaokružuje od glave do pete usklađen izgled, naglašavajući profinjenu ravnotežu između sporta i sofisticiranosti.