PRAVA LUDNICA

U Splitu otvorena Sephora: Pogledajte koliko se ljudi okupilo ispred poslovnice

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Nakon što je 23. travnja otvorena prva poslovnica Sephore u Hrvatskoj, u zagrebačkom City Center One Eastu, danas je otvorena i poslovnica u Splitu.

Smještena u splitski Mall of Split, Sephora je privukla veliko zanimanje i Splićana, pa se ispred poslovnice i prije otvorenja okupila velika masa ljubitelja šminke, parfema, skincare proizvoda te ostalih potrepština za njegu i ljepotu.

Sephora u svojoj ponudi ima gotovo 500 brendova, kao i vlastitu liniju Sephora Collection.

Podsjetimo, prvi su uvid u splitsku poslovnicu imale istaknute osobe iz javnog života, a među njima i RTL-ov Gospodin Savršeni, Šime Elez

 

28.5.2026.
13:48
