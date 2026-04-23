Totalni kaos i oduševljenje: Sephora napokon otvorena, pogledajte fotografije

Dugo najavljivani dolazak popularnog beauty lanca konačno se ostvario – Sephora je danas u podne otvorila svoju prvu trgovinu u zagrebačkom City Center One Eastu, a interes je bio nadmašio sva očekivanja.

Već u ranim jutarnjim satima ispred trgovine počeli su se okupljati brojni ljubitelji kozmetike i fanovi ovog svjetski poznatog brenda, nestrpljivo iščekujući trenutak otvaranja.

Dolazak Sephore posebno je razveselio domaću beauty publiku koja je godinama proizvode ovog lanca nabavljala u inozemstvu ili putem interneta, a sada ih napokon može istražiti i kupiti na jednoj lokaciji u Zagrebu.

Otvorenje se tako pretvorilo u pravi mali spektakl – uz veliku gužvu, uzbuđenje i iščekivanje koje je kulminiralo točno u podne, kada su se vrata napokon otvorila.

