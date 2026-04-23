Crne oči, rogovi i stotine piercinga na tijelu: Zbog njegovog izgleda ljudi ga nazivaju vragom
Na prvi pogled, Rolf Buchholz izgleda kao netko tko je zakoračio iz drugog svijeta. S rogovima na čelu, licem prekrivenim desecima piercinga i potpuno crnim očnim jabučicama, ovaj 62 - godišnji Nijemac iz Dortmunda daleko je od tipičnog informatičara. No, upravo to je njegovo zanimanje. Iza ekstremne vanjštine krije se čovjek koji je svoje tijelo pretvorio u umjetničko platno, a zbog toga je i dvostruki nositelj Guinnessovog svjetskog rekorda - za muškarca s najviše piercinga i najviše tjelesnih modifikacija na svijetu.