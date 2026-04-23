One su vladale estradom: Bile su san mnogih muškaraca, a ovako su izgledale prije 16 godina

Rane 2000-e mnogi i danas pamte kao svojevrsno zlatno doba hrvatskog showbizza - vrijeme glamura, velikih događanja i neizostavne prisutnosti domaćih zvijezda na svakom važnijem okupljanju. Modne piste i partyji bili su nezamislivi bez najpoznatijih manekenki tog vremena, a među onima koje su posebno plijenile pažnju isticale su se Aleksandra Grdić (45), Tina Katanić (42) i Dvina Meler (48).

Tina Katanić preselila se u Španjolsku

Tina Katanić, bivša loto-djevojka i manekenka, povukla se iz javnog života kad su nad njom trojica muškaraca počinila teško kazneno djelo 2015. godine. Tina je 2023. napustila Hrvatsku i preselila se u Španjolsku. Mediji su pisali da je razlog preseljenja dečko, ali to nikada nije potvrđeno. Iste godine otkrila je da je postala Business Development Executive u prestižnoj tvrtki Gaming Innovation Group, odnosno da radi na poziciji koja obuhvaća razvoj i implementaciju strategija za rast kompanije. Nije poznato je li i danas na istom radnom mjestu.

Aleksandra Grdić povukla se iz javnosti

Aleksandra Grdić bila je prava vladarica hrvatske estrade početkom 2000-ih. Svojim izgledom, stilom odijevanja i ponašanjem, doslovno je zapalila domaću estradu i bila među najtraženijim manekenka toga vremena.

Godine 2003. došla je i do titule Miss Hrvatske, što je samo dodatno učvrstilo njezin status na vrhu scene. No, nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora, odlučila je povući ručnu i drastično promijeniti smjer života.

Danas, daleko od modnih pista i medijskih očiju, Grdić živi miran život u Virovitici, sa svojim partnerom Markom Šijakovićem i troje djece.

Dvina Meler se posvetla putovanjima

Dvina Meler jedno je od onih imena koja domaća javnost pamti još s kraja devedesetih i početka 2000-ih, kada se pojavila prvo kao sportašica, a onda manekenka. Rođena 4. listopada 1976. u Zagrebu, Dvina je vrlo rano počela osvajati medalje u karateu, a 1998. godine okrunjena je titulom Miss Sporta Hrvatske i Europe. Time je otvorila vrata svijeta manekenstva i medija, postavši jedno od prepoznatljivih lica tadašnje estrade. Nakon povlačenja iz javnosti, Dvina se posvetila putovanjima i obitelji te je postala strastvena putopiskinja, s ciljem posjetiti sve zemlje svijeta.

Upravo su one prije 16 godina zasjale u atraktivnim izdanjima koja su obilježila jednu eru.