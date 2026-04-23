Vandal devastirao pravoslavnu crkvu u Zagrebu, policija potvrdila: Priveli smo ga

Tijekom noći na četvrtak vandalizirana su vrata i ograda Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Prema fotografijama se vidi da je većina štete napravljena bacanjem stolica iz obližnjih kafića.

Šteta je na vratima, u dvorištu i na ogradi crkve. Mjesto osigurava policija. Iz policije su nam potvrdili da je do incidenta došlo noćas između dva i tri sata te da je muškarac kojeg se sumnjiči za vandalizam - priveden.