Prizori s Krematorija tjeraju suze na oči: Obitelj i prijatelji opraštaju se od Danijele Car

U četvrtak 16. travnja, u 85. godini, nakon duge i teške bolesti preminula je Danijela Car, jedna od najvećih ikona hrvatske modne scene. Osnovala je brend Linea Exclusive, a njezine kreacije prepoznaju se po ženstvenosti, sofisticiranosti i seksepilu, uz savršeno oblikovane krojeve i korištenje isključivo vrhunskih materijala. S više od četiri desetljeća iskustva izgradila je jedan od najprepoznatljivijih modnih brendova u Hrvatskoj. Njezine kreacije nosile su brojne domaće zvijezde među kojima su Branka Bebić, Jelena Rozga, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić, Anica Kovač...

Posljednji ispraćaj održao se u srijedu na zagrebačkom Krematoriju na Mirogoju, a prizori tugujuće obitelji i prijatelja tjeraju suze na oči. Posebno emotivan trenutak bio je oproštaj kćeri Irine Car koja nastavlja njezin poslovni put.