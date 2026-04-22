Osvaja karakterom, stavom i inteligencijom: Fotografije koje će vam uljepšati dan

Nekada smatran tek radnom pasminom, Jack Russell terijer danas je jedan od najpopularnijih kućnih ljubimaca, poznat po energiji, inteligenciji i snažnom karakteru. Ovi mali psi izraženog temperamenta izvorno su uzgajani za lov, što se i danas vidi u njihovoj neiscrpnoj potrebi za kretanjem i igrom.

Vlasnici ih najčešće opisuju kao izuzetno privržene, ali i tvrdoglave pse koji traže dosljednost i aktivan način života. Upravo zbog toga često se preporučuju ljudima koji vole boravak u prirodi i imaju dovoljno vremena za igru i trening. Unatoč veličini, Jack Russell terijeri imaju izraženu osobnost i lako postaju dio obitelji. Njihova znatiželja i živahnost nerijetko unose puno dinamike u svakodnevicu pa uz njih ne nedostaje zabave.

Čitatelji su nam poslali brojne fotografije svojih Jack Russell terijera, a mi smo teška srca izdvojili njih 40.