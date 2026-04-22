VEČER ZA PAMĆENJE /

Trifunović briljirao, Bjelogrlićeva djeca ukrala show: Hit predstava okupila brojne poznate

Trifunović briljirao, Bjelogrlićeva djeca ukrala show: Hit predstava okupila brojne poznate
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Goran Jevtić
1 /24
Sinoć je u beogradskom Teatru na Brdu održana svečana premijera predstave Ljudi odozgo, koja je okupila brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života. Riječ je o kazališnom hitu španjolskog autora Cesca Gaya, u režiji Patrika Lazića, koji je nakon velikog uspjeha diljem Europe i Latinske Amerike po prvi put izveden i pred beogradskom publikom.

Na sceni su zablistali Sergej Trifunović i Aleksandra Tomić kao bračni par, dok su uloge mlađih susjeda “odozgo” uvjerljivo donijeli Iva Ilinčić i Aleksej Bjelogrlić. Njihova izvedba vješto balansira između humora i drame, donoseći publici dinamičnu i emotivno snažnu priču.

Premijeru su svojim dolaskom uveličala i brojna poznata imena, među kojima su bili Petar Strugar, Srđan Timarov, Mia Bjelogrlić, Milan Kalinić, Zejna Murkić, Andrija Milošević te brojni drugi. 

Kako je izgledala atmosfera na premijeri i tko je sve prošetao crvenim tepihom, pogledajte u našoj galeriji.

22.4.2026.
10:33
Hot.hr
PIXSELL/ Antonio Ahel/Ata images
Premijera PredstaveSergej TrifunovićMia Bjelogrlić
