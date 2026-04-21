Drugi dolaze i odlaze, on ostaje: Legenda se nije mogla sakriti ni pod sunčanim naočalama

Prije zajedničke sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a snimljena su mnoga poznata i aktualna imena vodeće stranke u Hrvatskoj. Ali, kakav bi to sastanak HDZ-a bio da se na njemu nije pojavio i jedan od utemeljitelja stranke - Vladimir Šeks. Iako više nije politički aktivan, dugogodišnji visoki dužnosnik tijekom godina redoviti je sudionik važnih stranačkih sjednica.

Iako se u javnosti više ne viđa kao prije, zabilježeno je da je dolazio na sjednice Predsjedništva stranke te sudjelovao na sjednicama Središnjeg odbora HDZ-a. Ističe se kao "legitimist" koji poštuje odluke stranačkog vodstva, čak i kada se radilo o njegovom razrješenju.

Šeks je i dalje aktivan u stranačkim strukturama kao predsjednik Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman".