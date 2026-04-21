Iz svakog kuta i svaki detalj: Ovako izgleda jedan od najboljih obiteljskih SUV-ova

Na našem testu se Škoda Elroq, kompaktni električni SUV i dobitnik nagrade German Car of the Year 2026, pokazao kao iznimno zaokružen obiteljski automobil koji uspješno spaja praktičnost, učinkovitost i ugodnu vožnju. Pozicioniran kao pristupačnija i kompaktnija alternativa modelu Enyaq, Elroq cilja na srce tržišta nudeći razumnu cijenu i svakodnevnu iskoristivost bez kompromisa.

Testirana verzija Elroq 85 sa stražnjim pogonom nudi više nego dovoljno snage za gradsku i svakodnevnu vožnju, uz iznenađujuće živahno ubrzanje. Iako nije sportski orijentiran, ostavlja dojam agilnosti i lakoće upravljanja.

Ključna prednost je baterija kapaciteta 77 kWh, koja omogućuje realan domet od oko 470 km ljeti i oko 420 km zimi, dok na autocesti pri većim brzinama domet pada na oko 280 km. Brzo punjenje do 175 kW omogućuje punjenje od 10 do 80% za manje od pola sata.

>>> U našoj galeriji pogledajte svaki detalj Škode Elroq <<<

Dobar balans između kompaktnosti i prostranosti

Dizajnerski, Elroq privlači poglede unatoč podijeljenim mišljenjima, a dimenzijama nudi dobar balans između kompaktnosti i prostranosti. Unutrašnjost je funkcionalna i kvalitetna, s velikim zaslonom, fizičkim tipkama i naglaskom na udobnost. 'Simply Clever' rješenja dodatno podižu praktičnost, posebno u prtljažniku od 470 litara.

U vožnji je tih, udoban i stabilan, idealan za obiteljske potrebe, ali i dovoljno zabavan da vozaču izmami osmijeh. Elroq uspješno uklanja strahove vezane uz električna vozila, nudeći pouzdanost, dobar domet i svakodnevnu funkcionalnost. Riječ je o automobilu koji možda nije uzbudljiv na prvu, ali upravo u svojoj uravnoteženosti i praktičnosti leži njegova najveća vrijednost.

