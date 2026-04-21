Jedna od najzgodnijih gimnastičarki zavapila prema navijačima o tjeskobi: 'Cijenim vašu strast'

Američka gimnastičarka Simone Biles zamolila je fanove za više privatnosti tijekom boravka u Madrid, gdje je stigla na dodjelu Laureus World Sports Awards. Na Instagramu je priznala da je iscrpljuje stalno okupljanje obožavatelja ispred hotela te ih pozvala na poštivanje distance, uz napomenu da će se rado fotografirati s njima u gradu.

"OK, stvarno cijenim vašu strast i posvećenost, ali moram biti iskrena. Postajem jako tjeskobna kad cijeli dan stojite ispred hotela. Možemo li se, molim vas, molim vas, molim vas, voljeti na daljinu i poštovati privatnost? Ipak, rado ću se fotografirati s vama dok sam vani u gradu."

Biles, najtrofejnija gimnastičarka u povijesti i višestruka laureatkinja ove nagrade, ove je godine sudjelovala kao ambasadorica. Nagrade za najbolje sportaše godine osvojili su Carlos Alcaraz i Aryna Sabalenka, dok je za momčad godine proglašen Paris Saint-Germain.