Sjećate li se fatalne Malene? Žarila i palila modnim pistama, a onda se skrasila

Poznata španjolska manekenka Malena Costa (36) i bivši nogometaš Mario Suárez (39)ovih su dana dobili svoje treće dijete. Sretni par viđen je pri izlasku iz bolnice u Madridu, gdje su s osmijehom na licu prvi put pokazali svoju novorođenu kćer Margot.

Dolazak male Margot posebno su s nestrpljenjem iščekivali njezini stariji brat i sestra, devetogodišnja Matilda i osmogodišnji Mario.

I dok obitelj trenutačno uživa u prvim danima s najmlađom članicom, lijepa manekenka i dalje privlači veliku pažnju javnosti.