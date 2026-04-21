Kad se pojavi ovakva brineta, sve ostalo pada u drugi plan: Lijepa legica ukrala show

Osječka promenada bila je poprište neobičnog i vedrog okupljanja - prve “šetnje niskopodnih ljubimaca”, na kojoj su se okupili mali psi i njihovi vlasnici. Vlasnici jazavčara i drugih kratkonogih pasa okupili su se kod pješačkog mosta, odakle je vesela kolona krenula prema Zimskoj luci. Nakon kratke pauze za fotografiranje i druženje, sudionici su se istom rutom vratili natrag.

Lijepe Osječanke plijenile su pažnju, kako svojim izgledom, tako i slatkim ljubimcima koje su povele. Zgodna brineta u maslinastom kombinezonu, kojeg je upotpunila malom crnom torbicom i sunčanim naočalama sa zlatnim detaljima, u društvu malih pudlica posebno je privukla pažnju fotografa portala SiB.