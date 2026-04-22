Ljubila žene, zavela Muska i s Deppom vodila žestoku bitku: Lijepa Amber slavi rođendan

Amber Heard slavi 40. rođendan. Iako je nekoć bila jedna od najtraženijih glumica i simbol ljepote, njezin život obilježile su burne veze, uključujući i onu s Johnnyjem Deppom, te suđenje koje je pratila cijela javnost.

Osim uspješne karijere i statusa jedne od najljepših žena svijeta, pažnju je privlačila i privatnim životom, otvoreno je govorila o biseksualnosti, bila u vezi s fotografkinjom, ljubila Elona Muska (54), a dramatičan razvod i sudska bitka s Johnnyjem Deppom (65) završili su velikim gubitkom na sudu. Danas živi u Europi, točnije, u Madridu, gdje se posvetila majčinstvu i pokušava ostaviti turbulentnu prošlost iza sebe.