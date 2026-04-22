Potpuna transformacija legendarnog SUV-a! Jedno je sigurno - privlačit će poglede
Sjećate se Toyote Highlander? Pouzdan, prostran, siguran... i, budimo iskreni, uzbudljiv otprilike kao gledanje sušenja boje. Bio je to automobil koji kupujete razumom, a ne srcem. E pa, zaboravite sve što ste znali.
Za 2027. godinu, Toyota je uzela svoj najpristojniji obiteljski SUV, odvela ga iza garaže i priuštila mu potpunu, elektrificiranu preobrazbu.
Novi Highlander je kao ono srednje dijete koje se s ljetovanja vrati s irokezom i tetovažom. Šokantan je, drugačiji i apsolutno odbija biti ignoriran.
Radikalan zaokret i potpuna transformacija
Peta generacija ovog modela označava radikalan zaokret: benzin i hibridni pogoni su povijest. Od sada, Highlander vozi isključivo na struju s radikalno novim dizajnom, futurističkom unutrašnjošću i dometom do 515 kilometara.
To je hrabar potez koji ovaj popularni SUV gura u novu eru, direktno na megdan rivalima poput Kije EV9 i Hyundaija Ioniq 9. Riječ je o potpunoj transformaciji.
POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo Škodu Elroq