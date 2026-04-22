Potpuna transformacija legendarnog SUV-a! Jedno je sigurno - privlačit će poglede

Sjećate se Toyote Highlander? Pouzdan, prostran, siguran... i, budimo iskreni, uzbudljiv otprilike kao gledanje sušenja boje. Bio je to automobil koji kupujete razumom, a ne srcem. E pa, zaboravite sve što ste znali.

Za 2027. godinu, Toyota je uzela svoj najpristojniji obiteljski SUV, odvela ga iza garaže i priuštila mu potpunu, elektrificiranu preobrazbu.

Novi Highlander je kao ono srednje dijete koje se s ljetovanja vrati s irokezom i tetovažom. Šokantan je, drugačiji i apsolutno odbija biti ignoriran.

Radikalan zaokret i potpuna transformacija

Peta generacija ovog modela označava radikalan zaokret: benzin i hibridni pogoni su povijest. Od sada, Highlander vozi isključivo na struju s radikalno novim dizajnom, futurističkom unutrašnjošću i dometom do 515 kilometara.

To je hrabar potez koji ovaj popularni SUV gura u novu eru, direktno na megdan rivalima poput Kije EV9 i Hyundaija Ioniq 9. Riječ je o potpunoj transformaciji.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje, ali i očekivanu cijenu novog Highlandera <<<

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo Škodu Elroq