NBA zvijezda doživjela morbidnu ozljedu: Glavom udario o parket pa hitno napustio utakmicu

Košarkaš San Antonio Spursa, Victor Wembanyama, bio je prisiljen napustiti drugu utakmicu prve runde doigravanja Zapadne konferencije protiv Portlanda nakon neugodnog pada. Incident se dogodio pred kraj druge četvrtine, točnije 8:57 prije odmora, kada je u duelu pod košem izgubio ravnotežu nakon prekršaja Jrue Holidaya.

Francuz se pritom nije uspio dočekati na ruke, već je prilikom pada nezgodno udario glavom, odnosno čeljusti, o parket. U prvi trenutak ostao je ležati, a potom se pridigao i kratko razgovarao sa suigračem Stephonom Castleom. Trener Spursa Mitch Johnson tada je zatražio minutu odmora, nakon čega je Wembanyama samostalno otišao prema svlačionici. Komentator prijenosa situaciju je opisao kao vrlo zabrinjavajuću. Pogledajte video ovdje!

Mogući izostanak mladog centra bio bi ozbiljan udarac za San Antonio, koji je regularnu sezonu završio s jednim od najboljih omjera u ligi, ponajviše zahvaljujući njegovim igrama. Wembanyama, koji je nedavno osvojio nagradu za najboljeg obrambenog igrača NBA lige, do trenutka ozljede ubacio je pet poena i uhvatio četiri skoka u 12 minuta na parketu. Tijekom sezone prosječno bilježi 25 poena, 11,5 skokova, 3,1 asistenciju i 3,1 blokadu po utakmici. Spursi su susret na kraju izgubili rezultatom 103:106.