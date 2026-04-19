TUŽNA VIJEST /

Preminula je Danijela Car, ikona hrvatske modne scene

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

S više od četiri desetljeća iskustva izgradila je jedan od najprepoznatljivijih modnih brendova u Hrvatskoj

19.4.2026.
14:12
Hot.hr
Danijel Berkovic/PIXSELL
Preminula je Danijela Car, jedna od najvećih ikona hrvatske modne scene, javlja portal Miss7.

Spomenuti portal piše kako je Danijela svoju ljubav prema modi naslijedila od majke, a njezin prirodni talent za dizajn vidljiv je bio od rane mladosti. Osnovala je brend Linea Exclusive, a njezine kreacije prepoznaju se po ženstvenosti, sofisticiranosti i seksepilu, uz savršeno oblikovane krojeve i korištenje isključivo vrhunskih materijala.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

S više od četiri desetljeća iskustva izgradila je jedan od najprepoznatljivijih modnih brendova u Hrvatskoj. Njezine kreacije nosile su brojne zvijezde među kojima su Branka Bebić, Jelena Rozga,  Indira, Vanna, Ecija Ojdanić, Anica Kovač... 

Danijelin poslovni put nastavila je njezina kći Irina Car. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
