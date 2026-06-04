New York Knicksi ili San Antonio Spursi? Evo što kažu Vatreni

Većina nogometaša ne krije kako, osim "najvažnije sporedne stvari na svijetu", itekako voli i košarku. Stoga ne čudi da dobar dio Vatrenih prati veliko NBA finale između Knicksa i Spursa. No, možete li pogoditi za koga navijaju?

U videu koji je objavio HNS Toni Fruk prognozira pobjedu Knicksa 4-3, a isti rezultat predviđa i Dominik Kotarski. Isti rezultat predviđa i Martin Erlić, dok Marin Pongračić prognozira pobjedu Spursa 4-1. Marco i Mario Pašalić pak nisu ni znali tko igra.

Što prognoziraju Joško Gvardiol, Nikola Vlašić i kapetan Luka Modrić, pogledajte u videu ispod:

Inače, u prvoj utakmici finalne serije, odigranoj nakon snimanja ovog videa, slavili su New York Knicksi te tako poveli 1-0 u seriji koja se igra na četiri pobjede.