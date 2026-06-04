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BRUNSON BRILJIRAO /

Prva utakmica finala ponudila preokret: Momčad iz New Yorka napravila break

Prva utakmica finala ponudila preokret: Momčad iz New Yorka napravila break
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Foto: Ronald Cortes/Getty images/Profimedia

Ključni igrač preokreta bio je, bez ikakve sumnje, Jalen Brunson

4.6.2026.
7:08
Sportski.net
Ronald Cortes/Getty images/Profimedia
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Košarkaši New York Knicksa pobijedili su San Antonio Spurse u prvoj utakmici finala i poveli 1-0 u finalu NBA doigravanja. 

Knicksi su upisali važnu pobjedu na gostovanju, i to nakon preokreta. U Frost Bank Centeru u San Antoniju svladali su domaće Spurse rezultatom 105:95 i tako odmah preuzeli prednost domaćeg terena. Iako su Knicksi agresivno ušli u susret i vodili veći dio prve četvrtine, Spursi su, nošeni bučnom domaćom publikom, preuzeli kontrolu u drugoj dionici. Mlada i energična momčad iz Teksasa u jednom je trenutku imala i 14 poena prednosti.

Posebno se isticao Julian Champagnie koji je u prvom poluvremenu ubacio pet trica i s 15 poena bio nerješiva enigma za obranu gostiju. Činilo se da Knicksi, koji su gubili 55:48 na poluvremenu, gube korak. Tijekom treće četvrtine zaostatak je narastao na velikih 13 poena, no tada je momčad iz New Yorka pokazala karakter.

Serijom poena uspjeli su se vratiti i u posljednjih dvanaest minuta ući s izjednačenim rezultatom, 76:76, postavljajući scenu za dramatičnu završnicu.

Ključni igrač preokreta bio je, bez ikakve sumnje, Jalen Brunson. Njegova večer započela je kao noćna mora. Već u prvoj četvrtini, nakon jednog nezgodnog pokreta, uz bolnu grimasu napustio je parket i otišao u svlačionicu zbog ozljede koljena. U dvorani je zavladao muk, a navijači Knicksa bojali su se najgoreg. Ipak, Brunson se vratio u igru prije kraja poluvremena, no vidjelo se da se muči, započevši utakmicu sa šutom iz igre jedan od sedam.

Kada se utakmica lomila, mladi razigravač preuzeo je odgovornost i postigao 13 od svojih ukupno 30 poena. Spursi jednostavno nisu imali odgovor na njegovu odlučnost. Dok se domaća momčad mučila sa šutom (svega 28 posto u zadnjoj četvrtini), Brunson je pogađao i osigurao svojoj momčadi "break" i ogromnu psihološku prednost.

S druge strane, Victor Wembanyama odigrao je vrlo dobru utakmicu u svom prvom nastupu u NBA finalu. Francuski fenomen završio je susret s 26 poena, 12 skokova i tri blokade.

De'Aaron Fox je ostao na samo sedam poena uz loš šut tri od trinaest. Dok su kod Knicksa, osim Brunsona, dvoznamenkasti bili i Karl-Anthony Towns (18 poena, 12 skokova), OG Anunoby (17) i Landry Shamet (11), Spursi nisu imali dovoljno raspoloženih igrača za pobjedu.

Nba FinaleNba DoigravanjeNbaNew York KnicksSan Antonio Spurs
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