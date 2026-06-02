TUGA U AMERICI /

Preminuo legendarni NBA trener koji je vodio i Dražena Petrovića

Preminuo legendarni NBA trener koji je vodio i Dražena Petrovića
Foto: TNS/Sipa USA/Profimedia

S Draženom je surađivao u Portlandu na početku njegove NBA karijere

2.6.2026.
8:26
Sportski.net
Prije nego što je postao jedan od najcjenjenijih NBA trenera, Rick Adelman imao je i sedmogodišnju igračku karijeru kao razigravač, no pravi je trag ostavio s klupe.

Tijekom trenerske karijere upisao je 1042 pobjede i ušao među deset najuspješnijih u povijesti NBA lige, vodeći Portland, Sacramento, Houston, Minnesotu i Golden State. Dvaput je s Trail Blazersima igrao NBA finale.

Posebno se pamti i kao prvi NBA trener Dražena Petrovića, s kojim je surađivao u Portlandu na početku njegove NBA karijere, u razdoblju koje je obilježilo Draženov put i kasniji iskorak u New Jersey.

Adelman je preminuo u 79. godini života, ostavivši iza sebe bogato nasljeđe jednog od najutjecajnijih NBA trenera.

Dražen PetrovićNba
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
