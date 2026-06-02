Preminuo legendarni NBA trener koji je vodio i Dražena Petrovića

Prije nego što je postao jedan od najcjenjenijih NBA trenera, Rick Adelman imao je i sedmogodišnju igračku karijeru kao razigravač, no pravi je trag ostavio s klupe.

Tijekom trenerske karijere upisao je 1042 pobjede i ušao među deset najuspješnijih u povijesti NBA lige, vodeći Portland, Sacramento, Houston, Minnesotu i Golden State. Dvaput je s Trail Blazersima igrao NBA finale.

Posebno se pamti i kao prvi NBA trener Dražena Petrovića, s kojim je surađivao u Portlandu na početku njegove NBA karijere, u razdoblju koje je obilježilo Draženov put i kasniji iskorak u New Jersey.

Adelman je preminuo u 79. godini života, ostavivši iza sebe bogato nasljeđe jednog od najutjecajnijih NBA trenera.