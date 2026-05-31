San Antonio Spursi izbacili Oklahomu i ušli u finale: Wembanyama briljirao pa izazvao dramu

San Antonio Spursi su sinoć u odlučujućoj sedmoj utakmici finala Zapadne konferencije u gostima svladali branitelje naslova Okolahoma City Thunder sa 111-103 i plasirali se u veliko finale gdje ih čekaju New York Knicksi.

San Antonio će otvoriti NBA finale protiv New York Knicksa kod kuće u srijedu.

Momčadi su se već jednom susrele u finalu, a San Antonio je osvojio NBA prvenstvo 1999. u pet utakmica. Bio je to prvi od pet naslova za Spurse. Zadnji su put naslov osvojili 2014. godine, kada su pobijedili Miami Heat u pet utakmica.

Spursi su vodili veći dio utakmice, ali su se košarkaši Thundera neprestano borili smanjiti dvoznamenkasti zaostatak. A kada je Victor Wembanyama napustio utakmicu s pet prekršaja nešto manje od sedam minuta prije kraja, Spursi su mogli biti u problemima.

Hartensteinova ukradena lopta dovela je Thunder u tranziciju sa šansom da smanje zaostatak na četiri poena. No Luke Kornet, koji je ušao u igru umjesto Wembanyame, blokirao je Hartensteinov udarac, a zatim je Stephon Castle iskoristio odbijenu loptu za koš i prednost od 99-91. Nakon te blokade, Julian Champagnie je iskoristio svoju šestu tricu na utakmici i povećao vodstvo na 11 poena.

Thunder je smanjio na šest poena nešto više od dvije minute prije kraja, ali Oklahoma City je do kraja utakmice imao 0-4 pokušaja, pokušavajući dodatno smanjiti zaostatak.

Victor Wembanyama, koji je proglašen najkorisnijim igračem finala Zapadne konferencije, utakmicu je završio s 22 koša i sedam skokova. Julian Champagnie je dodao 20 koševa, Stephon Castle postigao je 16, a De'Aaron Fox 15.

Oklahomi nije pomoglo ni 35 koševa najkorisnijeg igrača sezone Shaija Gilgeousa-Alexandera koji je tome dodao i devet asistencija i tri ukradene lopte. Cason Wallace dodao je 17 poena, vrativši se u početnu postavu.