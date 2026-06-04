Panama visokom pobjedom najavila nastup na Mundijalu na kojemu igra u skupini s Hrvatskom

Reprezentacija Paname, koja je u skupini L na Svjetskom prvenstvu zajedno s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, slavila je u prijateljskoj utakmici protiv Dominikanske Republike rezultatom 4-2.

Za momčad iz naše skupine zabijali su Rodriguez, Griffith, Waterman i Barria, dok su za Dominikance strijelci bili bivši igrač Real Madrida Mariano Diaz i Erick Japa.

Panama je već na samom početku pokazala da je bolja momčad. Iako su Dominikanci kontrolirali ritam igre, Panama je dvaput opasno zaprijetila prije nego što je Rodriguez doveo svoju momčad u vodstvo u 16. minuti. Minutu prije kraja prvog poluvremena Panama je udvostručila prednost pogotkom Griffitha te se s rezultatom 2:0 otišlo na odmor.

Dominikanci su u nastavku smanjili već u 47. minuti pogotkom Diaza, a taj je rezultat stajao punih deset minuta prije nego što je Waterman vratio Panamu na dva gola prednosti. Japa je potom ponovno smanjio u 67. minuti nakon pogreške panamske obrane, nakon čega su obje momčadi do kraja susreta tražile što povoljniji rezultat.

U tome je na kraju uspjela Panama, koja je u 89. minuti ponovno otišla na dva gola prednosti. Za konačnih 4-2 pogodio je Kadir Barria.

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