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AI, ŠTO JE OVO? /

Englezi se čudom čude novom videu Ivane Knoll: 'Neprirodno i kaotično'

Englezi se čudom čude novom videu Ivane Knoll: 'Neprirodno i kaotično'
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Foto: Fabideciria/Alamy/Profimedia

Ivana je na svojem Instagram profilu objavila AI video

4.6.2026.
7:55
Sportski.net
Fabideciria/Alamy/Profimedia
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Ivana Knoll, poznatija kao Knoll Doll ponovno puni naslovnice svjetskih tabloida približavanjem Svjetskog prvenstva 2026

Engleski The Sun objavio je tekst u kojem se čudi njezinom novom bizarnom videu. Ivana je na svojem Instagram profilu objavila AI video u kojem u kožnom kostimu ulazi u TV i zabija gol Engleskoj te slavi s hrvatskim igračima. 

"U neurednoj AI snimci, Knoll je prikazana u uskoj crnoj kožnoj odjeći kako probija kroz svoj televizor prije nego što isto učini engleskoj obrani u očito računalno generiranoj sceni na stadionu. No trenutak brzo odstupa od scenarija, a snimka se trese dok se čini da ona udara loptu unatrag kroz vlastite noge u nespretnom i nerealnom pokretu. Čudna animacija navela je obožavatelje da preispitaju kvalitetu korištene umjetne inteligencije, a mnogi ističu koliko neprirodno i kaotično izgleda", piše engleski Sun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli knolldoll (@knolldoll)

 

 

 

Englezi su istaknuli da se fanovi ne mogu načuditi koliko je snimka bizarna i humoristična s obzirom na fiziku i ponovljene vizualne pogreške.

Paralelno s navijačkom pričom, Ivana Knoll, gradi i ozbiljnu DJ karijeru, nastupa diljem Amerike te priprema vlastitu navijačku himnu za prvenstvo. 

Ivana KnollSvjetsko Prvenstvo 2026.Ai
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