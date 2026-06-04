Englezi se čudom čude novom videu Ivane Knoll: 'Neprirodno i kaotično'

Ivana Knoll, poznatija kao Knoll Doll ponovno puni naslovnice svjetskih tabloida približavanjem Svjetskog prvenstva 2026.

Engleski The Sun objavio je tekst u kojem se čudi njezinom novom bizarnom videu. Ivana je na svojem Instagram profilu objavila AI video u kojem u kožnom kostimu ulazi u TV i zabija gol Engleskoj te slavi s hrvatskim igračima.

"U neurednoj AI snimci, Knoll je prikazana u uskoj crnoj kožnoj odjeći kako probija kroz svoj televizor prije nego što isto učini engleskoj obrani u očito računalno generiranoj sceni na stadionu. No trenutak brzo odstupa od scenarija, a snimka se trese dok se čini da ona udara loptu unatrag kroz vlastite noge u nespretnom i nerealnom pokretu. Čudna animacija navela je obožavatelje da preispitaju kvalitetu korištene umjetne inteligencije, a mnogi ističu koliko neprirodno i kaotično izgleda", piše engleski Sun.

Englezi su istaknuli da se fanovi ne mogu načuditi koliko je snimka bizarna i humoristična s obzirom na fiziku i ponovljene vizualne pogreške.

Paralelno s navijačkom pričom, Ivana Knoll, gradi i ozbiljnu DJ karijeru, nastupa diljem Amerike te priprema vlastitu navijačku himnu za prvenstvo.