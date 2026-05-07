Ivana Knoll o pripremama za nogometni spektakl: 'Nakon svega bi bio red da idemo po zlato'

Kad god igra hrvatska nogometna reprezentacija, kamere svijeta gotovo uvijek pronađu i Ivanu Knoll (27). Najpoznatija hrvatska navijačica, koja je tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru postala globalna senzacija, za nekoliko se tjedana vraća na najveću nogometnu pozornicu – ovaj put na Mundijal koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. No, Ivana danas više nije samo lice s tribina u prepoznatljivim crveno-bijelim kombinacijama. Paralelno s navijačkom pričom gradi i ozbiljnu DJ karijeru, nastupa diljem Amerike te priprema vlastitu navijačku himnu za prvenstvo. Dok odbrojava dane do novih utakmica Vatrenih, otkriva kako danas izgleda njezin život između stadiona, glazbenih pozornica i svjetske medijske pažnje.

Svjetsko prvenstvo je pred vratima – kako izgledaju vaše pripreme ovaj put?

Jako me veseli jer je ovo već moje četvrto Svjetsko prvenstvo. Bila sam u Brazilu, Rusiji, Kataru, a sada i u Americi, što znači da već 16 godina vjerno pratim i bodrim našu reprezentaciju. Posebno mi je uzbudljivo što se ovo prvenstvo održava upravo na području gdje danas živim. Iskreno, nekih posebnih priprema za samo prvenstvo nema jer sam trenutačno potpuno fokusirana na svoju DJ karijeru. Cijela godina mi je ispunjena nastupima, a šesti mjesec mi je gotovo svaki dan rezervirano. Pripremam glazbu, produkciju, logistiku i cijelu turneju, tako da paralelno živim i World Cup i DJ život.

Jeste li već isplanirali koje utakmice ćete pratiti uživo?

Naravno, sve sam morala unaprijed organizirati zbog nastupa. Primjerice, 14.6. imam svoj debitantski show u LIV Las Vegas, zatim 17.6. nakon utakmice Hrvatske nastupam u Dallasu na službenom after partyju u Komodo Dallas. Nakon toga imam nastupe u Cancúnu, u Torontu prije utakmice, kao i event s Barstool Sports u Philadelphiji. Tako da je zapravo cijelo prvenstvo spoj utakmica i nastupa, pratim reprezentaciju uživo, ali istovremeno nastupam po cijeloj Americi.

Koliko se vaše pripreme danas razlikuju u odnosu na prvenstvo u Katru kad ste postali globalno poznata?

Iskreno, ni za Katar nisam bila pripremljena. Nedugo prije prvenstva preselila sam se u Ameriku, dobila radnu vizu i prolazila cijeli proces selidbe, tako da je sve bilo potpuni kaos. U Katar sam došla praktički samo s jednom haljinom za prvu utakmicu, a sve ostalo kasnije je bila čista improvizacija. Pola prvenstva sam bila potpuno sama jer bivši partner nije mogao doći zbog problema s vizom. Tako da ljudi danas možda misle da je iza svega bio neki veliki plan, ali zapravo je sve nastalo vrlo spontano.

Vaše modne kombinacije su postali zaštitni znak – kako birate kombinacije za utakmice?

Iskreno, jednostavno obožavam doći sređena i kreativna, ne samo na utakmice nego i na Formulu 1, evente i općenito gdje god idem. Moda mi je način izražavanja. Kod mene sve kreće od osjećaja i energije u tom trenutku. Ne planiram puno unaprijed, možda samo prvu kombinaciju, a sve ostalo nastaje spontano. U Kataru sam se doslovno znala spremati isto jutro prije utakmice, rezati, šivati i improvizirati modne kombinacije nekoliko sati prije odlaska na stadion.

Hoćemo li ove godine vidjeti nešto potpuno novo ili ostajete vjerne prepoznatljivom stilu? Koliko unaprijed planirate kombinacije i imate li tim koji vam pomaže oko toga?

Nemam nikakav veliki tim. Sve outfite i ideje osmišljavam sama, imam samo krojačice koje moje ideje pretvore u stvarnost. Naravno da ću ostati vjerna svom prepoznatljivom stilu jer ljudi odmah povezuju mene i hrvatske kockice, ali uvijek pokušavam napraviti neku novu verziju toga i uklopiti u svoj trenutačni stil i energiju.

Osjećate li sada veći pritisak jer ljudi imaju očekivanja?

Iskreno, ne osjećam pritisak kada je riječ o navijanju i prvenstvu jer tamo idem prvenstveno podržati svoju zemlju, uživati i biti dio te atmosfere. Kroz godine sam dala bezbroj intervjua i radila s medijima iz cijelog svijeta bez ikakvog PR tima, tako da sam se navikla. Ako negdje postoji pritisak, onda je to možda više na DJ sceni, ali zato puno radim na sebi, glazbi i nastupima i trudim se svaki put biti bolja.

Kako vidite hrvatsku reprezentaciju ove godine – možemo li ponoviti ili nadmašiti prošli uspjeh?

Mi Hrvati smo dokazali toliko puta da nas se nikad ne smije otpisati. Imamo karakter, srce i mentalitet za velike stvari. Vjerujem da možemo ponovno napraviti vrhunski rezultat, a zašto ne i otići do kraja. Mislim da bi nakon svega stvarno bio red i za zlato.

Je li vas netko iz HNS-a kontaktirao, postoji li neka suradnja u planu?

Iskreno, nikada nisam bila u kontaktu s HNS-om. Bilo bi mi drago da jednog dana ostvarimo neku suradnju jer mislim da svi imamo isti cilj promovirati Hrvatsku na najbolji mogući način u svijetu. Čula sam razne priče da me ne podržavaju, ali ne znam koliko je to istina i koji bi bio razlog. Ja osobno ne vidim nikakav razlog da ne budemo u dobrim odnosima.

Najavili ste i pjesmu za Svjetsko prvenstvo – možete li nam otkriti detalje?

Da, pjesma se zove We Are The People i napravljena je baš s idejom sporta, nogometa i atmosfere stadiona. Htjela sam napraviti pravu stadion ''himnu'' koju ljudi mogu pjevati zajedno, osjetiti emociju i energiju prvenstva. Nisam htjela klasičnu pop pjesmu, nego nešto što stvarno može živjeti na stadionima, u fan zonama i među navijačima.

Je li vam cilj da pjesma postane navijački hit među fanovima?

Apsolutno. To bi mi iskreno bio veliki san. Pjesma je izašla danas, 7. svibnja, i nadam se da će ljudi osjetiti emociju i energiju koju sam htjela prenijeti kroz nju. Mislim da je Svjetsko prvenstvo jedan od rijetkih trenutaka kad cijeli svijet diše zajedno i voljela bih da pjesma postane dio tih uspomena.

