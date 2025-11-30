Ivana Knoll u kockastom badiću prije tri godine zapalila je Katar: Pogledajte fotografije i prisjetite se

Ovako je Ivana Knoll, hrvatskoj javnosti poznata kao "vatrena" navijačica, prije tri godine navijala za "vatrene" u kockastom jednodijelnom kupaćem kostimu. Hrvatska navijačica tada je u Katru plijenila pažnju svjetskih medija, baš kao i naši nogometaši koji su na Svjetskom prvenstvu 2022. osvojili broncu i još jednom potvrdili status nogometne sile.

Od nedavno je i DJ-ica i pjevačica, ovih je dana objavila svoju prvu pjesmu "City Lights", uz koju je predstavila i videospot s nekoliko izazovnih stylinga. U razgovoru za Net.hr otkrila je kako je preko noći postala globalna senzacija – sve je počelo još 2018. godine u Rusiji, kada je jedna fotografija s tribina, za koju je mislila da će završiti u običnoj navijačkoj galeriji, potpuno promijenila njezin život.